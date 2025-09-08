NSND Lan Hương vừa nhận nhiệm vụ mới

Họp báo chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã được diễn ra vào ngày 9/7. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành cầu nối gìn giữ, quảng bá di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững du lịch xanh và du lịch cộng đồng.

Ban tổ chức (BTC) khẳng định, cuộc thi sẽ không chỉ tìm ra tân Hoa hậu, mà còn lựa chọn những “đại sứ văn hóa - du lịch” hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Thông qua các vòng thi, hình ảnh Việt Nam sẽ được khắc họa toàn diện: cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người thân thiện và tiềm năng kinh tế - du lịch, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc.

Thông điệp xuyên suốt của cuộc thi: Vẻ đẹp của Việt Nam là vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em; Niềm tự hào của Việt Nam là giá trị văn hóa trường tồn được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Mỗi thí sinh chính là một “đóa hoa” đại diện cho sắc màu văn hóa riêng biệt, cùng hòa quyện tạo nên bức tranh rực rỡ, thống nhất của dân tộc.

Với ý nghĩa đó, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện truyền cảm hứng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời đưa hình ảnh đất nước Việt Nam - năng động, hiếu khách và giàu bản sắc - đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bà Đàm Hương Thủy, Trưởng BTC cuộc thi khẳng định: “Trong mùa giải này, chúng tôi sẽ gắn kết vẻ đẹp nhan sắc với bản sắc địa phương - từ cảnh quan, con người đến chiều sâu văn hóa. Sự tỏa sáng của các thí sinh sẽ trở thành cầu nối quảng bá, đưa du khách trong và ngoài nước đến gần hơn với du lịch Việt Nam.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh diện mạo và tri thức, mà còn đề cao lý tưởng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Chỉ có tình yêu chân thành mới đủ sức lan tỏa và kết nối. Mỗi thí sinh bước vào cuộc thi không chỉ là người đẹp dự thi, mà còn là một đại sứ văn hóa, khơi dậy cảm hứng khám phá vẻ đẹp đất nước, con người và di sản Việt Nam. Đó chính là điểm khác biệt làm nên giá trị của cuộc thi này”.

Bà Đàm Hương Thủy, Trưởng BTC cuộc thi

Theo thông tin từ BTC, điểm nhấn độc đáo và ấn tượng của cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 chính là hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế. Sau vòng sơ khảo, BTC sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia bốn tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu - vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong suốt thời gian này, thí sinh sẽ cùng sinh hoạt, trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau, đồng thời tham gia các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và đời sống với người dân bản địa.

Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.

BTC cho biết, việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế sẽ làm nổi bật rõ nét tiêu chí, mục tiêu và giá trị mà cuộc thi hướng tới. Mỗi tập phát sóng cũng sẽ trở thành một thước phim sống động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ BTC, ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: NSND Lan Hương-Trưởng BGK, Nhà báo Ngô Bá Lục - Thành viên BGK, Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2025 - Thành viên BGK.

Lý do chọn NSND Lan Hương làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, Trưởng BTC Đàm Hương Thủy cho biết đây là nữ nghệ sĩ uy tín, có tiếng nói, ai gặp cũng đều cảm mến, ngưỡng mộ. Đặc biệt, chị là đại diện cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Hà Nội nói riêng, người phụ nữ Việt Nam nói chung.

“NSND Lan Hương đã từng đồng hành với chúng tôi qua 2 mùa Hoa hậu biển đảo Việt Nam, nên tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào NSND Lan Hương trong vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra chủ nhân xứng đáng cho vương miện Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam. Trong công việc, NSND Lan Hương là người rất nghiêm túc, chuẩn mực, ở vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Lan Hương rất công tâm, ngay thẳng, góp phần đem đến những kết quả xứng đáng cho cuộc thi”, bà Đàm Hương Thủy nói.



Dự kiến chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11/2025 tại Mộc Châu (Sơn La) - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh bậc nhất Tây Bắc.