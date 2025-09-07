Khán giả chi hơn 551 tỷ đồng trong 2 tuần đưa Mưa Đỏ trở thành phim Việt Nam ăn khách nhất lịch sử: Vượt Mai của Trấn Thành, hot gấp 10 lần phim có Hoài Linh

Tính đến chiều ngày 7/9, bộ phim Mưa Đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đã chính thức vượt mốc doanh thu 551,4 tỷ đồng, soán ngôi Mai (551,2 tỷ đồng) của đạo diễn Trấn Thành để trở thành phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất.

Thành công vang dội của Mưa Đỏ minh chứng cho sức hút của điện ảnh Việt nói chung và dòng phim đề tài chiến tranh, cách mạng nói riêng với khán giả nội địa trong năm 2025. Mưa Đỏ chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 22/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt chưa từng có, liên tục phá vỡ các kỷ lục doanh thu với tốc độ đáng kinh ngạc.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập, Mưa Đỏ đạt các cột mốc ấn tượng như vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, đạt 200 tỷ đồng sau 1 tuần, sau đó vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành phim ăn khách nhất năm 2025. Sáng ngày 5/9, Mưa Đỏ soán ngôi Lật Mặt 7: Một Điều Ước (482 tỷ đồng) của Lý Hải để trở thành phim có doanh thu cao thứ hai tại thị trường điện ảnh Việt Nam.

Đặc biệt, Mưa Đỏ lập kỷ lục phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử với 54,7 tỷ đồng vào ngày 1/9/2025, vượt kỷ lục trước đó của Mai (43,9 tỷ đồng vào 14/2/2024). Tỷ lệ lấp đầy phòng vé đạt hơn 68%, với nhiều suất chiếu tại Hà Nội và TP.HCM “cháy vé”, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, Mưa Đỏ lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn…

Bộ phim cũng nhận được nhiều lợi khen ngợi của giới chuyên môn, trở thành đề tài đứng đầu về độ thảo luận. Trên mạng xã hội, từ khóa “Mưa Đỏ” liên tục nằm trong top tìm kiếm, với hàng nghìn bài đăng và bình luận từ khán giả.

Sức hút của Mưa Đỏ áp đảo các bộ phim ra mắt cùng thời điểm, có độ thảo luận cao gấp 10 lần phim Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn có Hoài Linh, Tuấn Trần đóng vai chính (Theo YouNet Media)



