Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng

07-09-2025 - 16:38 PM | Lifestyle

Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng

Taylor Swift vắng mặt, bạn trai Travis Kelce bất ngờ bị tát giữa sân bóng: Swifties nổi giận, đòi “trả đũa”.

Trận khai mạc mùa giải NFL 2025 diễn ra ngày 5/9 tại São Paulo (Brazil) đã chứng kiến một khoảnh khắc gây sốc khi Travis Kelce - ngôi sao của Kansas City Chiefs đồng thời là vị hôn phu của Taylor Swift - bất ngờ bị cầu thủ đối phương tát thẳng mặt ngay trong lúc thi đấu.

Cụ thể, ở hiệp ba trận Kansas City Chiefs đối đầu Los Angeles Chargers, sau một pha va chạm, hậu vệ phòng thủ Teair Tart đã vung tay tát ngược vào mũ bảo hiểm của Kelce. Tình huống này lập tức khiến trọng tài thổi phạt Chargers vì hành vi thô bạo, nhưng Tart không bị truất quyền thi đấu. Theo quy định NFL, một cú tát mở không được xem nghiêm trọng bằng cú đấm, nên mức xử phạt dừng lại ở hình thức cảnh cáo kèm phạt.

Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng- Ảnh 1.
Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng- Ảnh 2.
Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng- Ảnh 3.

Travis Kelce bị đối thủ tát ngay giữa sân

Không dừng lại ở đó, ngay sau trận đấu, Tart còn đăng tải trên Instagram một đoạn video hài từ chương trình "Chappelle's Show" mô phỏng cảnh Rick James tát Charlie Murphy, kèm biểu tượng mặt cười như để chế giễu Kelce. Hành động này ngay lập tức khiến cộng đồng fan của Taylor Swift - còn gọi là "Swifties" - bùng nổ giận dữ.

Nhiều bình luận gay gắt xuất hiện dưới bài đăng của Tart: "Đụng đến hôn phu của Taylor là đụng đến cả chúng tôi", "Coi như anh xong rồi, đừng bao giờ giỡn mặt với Swifties"...

Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng- Ảnh 4.

Taylor vắng mặt trên khán đài

Trên sân, Kelce vẫn thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi có pha bắt bóng dài giúp Chiefs ghi touchdown. Tuy vậy, đội bóng của anh cuối cùng vẫn thất bại trước Chargers với tỷ số 27-21.

Đáng chú ý, Taylor Swift không xuất hiện trên khán đài trong trận đấu này. Theo một số nguồn tin, lý do có thể xuất phát từ vấn đề an ninh khi trận đấu tổ chức tại Brazil. Trước đó không lâu, nữ ca sĩ đình đám và Travis Kelce vừa công khai chuyện đính hôn, trở thành cặp đôi được truyền thông quốc tế săn đón bậc nhất hiện tại.

Sự cố "cú tát giữa sân" đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, với hàng loạt tranh cãi về thái độ của Teair Tart và sự quyết liệt bảo vệ thần tượng của hội fan Taylor Swift. Có lẽ, câu chuyện sẽ còn ồn ào trong nhiều ngày tới.

Chồng sắp cưới của Taylor Swift bị tát ngay giữa sân bóng- Ảnh 5.

Trước nay Taylor vẫn thường ra sân cổ vũ bạn trai

Travis Kelce lộ diện sau lời cầu hôn triệu đô, bảnh thế này bảo sao Taylor Swift mê mệt!

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

