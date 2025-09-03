Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Travis Kelce lần đầu lên tiếng về màn cầu hôn Taylor Swift, fan toàn cầu bùng nổ vì tuyên bố siêu ngọt

03-09-2025 - 22:43 PM | Lifestyle

Sau gần một tuần im lặng, cuối cùng Travis Kelce - vị hôn phu của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift - đã chính thức lên tiếng về màn cầu hôn đình đám từng khiến mạng xã hội toàn cầu chao đảo.

Tròn 1 tuần trước, nữ ca sĩ Taylor Swift gây bùng nổ MXH toàn cầu khi hé lộ chuyện tình cảm bước sang trang mới với bài đăng về chuyện đính hôn, thu hút hơn 36 triệu lượt yêu thích trên Instagram. Còn vị hôn phu của cô - nam cầu thủ khúc côn cầu Travis Kelce vẫn chọn giữ im lặng. Điều này càng khiến cộng đồng fan hâm mộ nóng lòng chờ đợi phản hồi từ phía ngôi sao NFL. Và mới đây, Travis Kelce đã chính thức lên tiếng.

Trong clip giới thiệu cho tập mới nhất của podcast New Heights phát sóng vào hôm nay, cầu thủ Kansas City Chiefs bất ngờ thổ lộ cảm xúc về màn cầu hôn, đồng thời đưa ra tuyên bố khiến hội Swifties toàn cầu "đổ gục".

Travis Kelce lần đầu lên tiếng về màn cầu hôn Taylor Swift, fan toàn cầu bùng nổ vì tuyên bố siêu ngọt- Ảnh 1.

Travis Kelce lần đầu nói về màn cầu hôn bất ngờ dành cho Taylor Swift

Travis Kelce nói với anh trai Jason: "Em thực sự biết ơn tất cả những lời chúc, món quà và sự phấn khích mà mọi người đã dành cho chúng em. Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng có thể nói với cả thế giới rằng tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình bên ai".

Chỉ vài câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến dân tình "sục sôi". Trên các trang MXH, fan Taylor và Kelce thi nhau bày tỏ cảm xúc: người thì xúc động rơi nước mắt, người lại hạnh phúc thay cặp đôi, thậm chí còn khẳng định đây chính là "cái kết cổ tích" giữa nàng công chúa nhạc pop và chàng cầu thủ vàng của NFL.

Điều khiến câu chuyện càng thêm đặc biệt chính là cách Kelce bí mật lên kế hoạch. Theo nguồn tin của Page Six, nam cầu thủ đã mất nhiều tuần chuẩn bị để tạo nên khoảnh khắc hoàn hảo. Anh chọn đúng ngày Taylor ghi hình tập khách mời đặc biệt cho podcast New Heights, đồng thời thuê một ê-kíp riêng để biến khu vườn trong biệt thự Missouri thành khung cảnh cổ tích.

Ngay khi Taylor hoàn thành buổi ghi hình, Kelce xuất hiện trong khu vườn rực rỡ ánh đèn và hoa tươi, quỳ gối ngỏ lời cầu hôn. Màn sắp đặt khéo léo khiến nữ ca sĩ hoàn toàn bất ngờ, không hề hay biết trước đó. Đặc biệt, anh còn chọn đúng ngày Taylor được trang điểm và làm tóc lộng lẫy, để khoảnh khắc này được lưu giữ một cách trọn vẹn, như hình ảnh của một cô dâu tương lai tỏa sáng.

Travis Kelce lần đầu lên tiếng về màn cầu hôn Taylor Swift, fan toàn cầu bùng nổ vì tuyên bố siêu ngọt- Ảnh 2.

Travis Kelce cố tình chọn ngày Taylor tham dự ghi hình, makeup và làm tóc chỉn chu để cầu hôn bí mật, giúp cô nàng có những bức hình thật đẹp

Hiện tại, khán giả đang háo hức chờ tập đầy đủ của New Heights được phát hành trên YouTube để nghe Kelce chia sẻ chi tiết hơn. Trước đó, anh em nhà Kelce từng tung một tập podcast sau khi tin cầu hôn nổ ra, nhưng không nhắc gì đến tin vui vì được quay trước.

Trong khi đời tư hạnh phúc viên mãn, Travis Kelce cũng đang chuẩn bị cho mùa giải NFL 2025. Ngôi sao Kansas City Chiefs cùng đồng đội sẽ bay sang Brazil để thi đấu trận mở màn gặp Los Angeles Chargers. Dự đoán Taylor sẽ không đi cùng trong chuyến xa lần này, nhưng fan tin chắc cô sẽ lại thường xuyên xuất hiện tại sân Arrowhead để cổ vũ chồng sắp cưới.

Travis Kelce lần đầu lên tiếng về màn cầu hôn Taylor Swift, fan toàn cầu bùng nổ vì tuyên bố siêu ngọt- Ảnh 3.

Cặp đôi vàng làng thể thao và giải trí toàn cầu sắp làm đám cưới

Chiefs hiện tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho Super Bowl. Người hâm mộ cũng mong chờ được thấy thêm một khoảnh khắc huyền thoại như năm 2024 - khi Taylor và Kelce trao nhau nụ hôn trên sân cỏ Las Vegas sau chiến thắng vang dội trước San Francisco 49ers.

Có thể nói, chuyện tình Taylor Swift - Travis Kelce đang viết tiếp một chương mới đầy ngọt ngào, vừa mang hơi thở cổ tích, vừa ngập tràn sự chân thành. Và với tuyên bố đầu tiên từ Kelce, fan càng thêm tin tưởng rằng đây sẽ là một trong những mối tình biểu tượng nhất của làng giải trí và thể thao toàn cầu.

