Mua tờ vé số 13 nghìn đồng, một nhân viên kế toán trúng độc đắc 52,2 tỷ đồng

Một nhân viên kế toán tại Penang (Malaysia) đã bất ngờ trở thành triệu phú sau khi trúng giải độc đắc trị giá 2,57 triệu SGD (khoảng 52,2 tỷ đồng) với tấm vé số chỉ có giá 0,63 SGD (khoảng 13.000 đồng). Đáng chú ý, dãy số mang lại khoản tiền thưởng khổng lồ này được anh lựa chọn dựa vào số căn cước công dân của bản thân và vợ.

Hai dãy số mang lại may mắn cho anh là 8852 và 5573.

Với nhiều người mua xổ số, việc trúng giải độc đắc là điều khó có thể tưởng tượng trước khi nó thực sự xảy ra. Người đàn ông Malaysia cũng không ngoại lệ. Anh cho biết bản thân hoàn toàn sửng sốt khi phát hiện mình trúng độc đắc. Để chắc chắn rằng kết quả không phải do nhầm lẫn, anh liên tục kiểm tra lại màn hình, cố gắng xác nhận điều đang xảy ra là sự thật chứ không phải một giấc mơ.

Niềm vui lớn đến mức người đàn ông mất ngủ cả đêm hôm đó.

Ảnh minh họa

Từ một nhân viên kế toán bình thường, anh bất ngờ sở hàng chục tỷ đồng. Đây là số tiền có thể tạo ra thay đổi đáng kể đối với tình hình tài chính của một gia đình, từ giải quyết những nghĩa vụ đang tồn tại đến cải thiện chất lượng cuộc sống trong nhiều năm tiếp theo.

Tuy nhiên, chủ nhân giải độc đắc này không nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Trái với hình dung quen thuộc rằng người đổi đời nhờ xổ số sẽ nhanh chóng rời bỏ công việc để tận hưởng cuộc sống, anh cho biết vẫn có ý định tiếp tục đi làm sau khi nhận được khoản tiền thưởng.

Một trong những ưu tiên của anh là sử dụng tiền trúng số để thanh toán các khoản nợ. Thay vì dành toàn bộ số tiền cho những món đồ xa xỉ hoặc những khoản chi tiêu lớn ngay lập tức, anh muốn giải quyết các nghĩa vụ tài chính trước. Đây cũng là bước có thể giúp gia đình giảm bớt áp lực về tiền bạc và chủ động hơn trong những kế hoạch dài hạn.

Bên cạnh việc trả nợ, người đàn ông dự định dành một phần tiền thưởng cho chuyến du lịch. Sau khi có được số tiền lớn bất ngờ, anh và gia đình có thêm điều kiện để nghỉ ngơi, tận hưởng thành quả mà không phải quá lo lắng về chi phí như trước.

Một kế hoạch quan trọng khác của anh là giúp vợ có thể nghỉ hưu một cách thoải mái. Trong khi anh vẫn tiếp tục công việc hiện tại, khoản tiền thưởng sẽ tạo điều kiện để vợ không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ lương của chồng. Điều này cho thấy người đàn ông không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà còn cân nhắc cách sử dụng số tiền để cải thiện cuộc sống chung của cả gia đình.

Câu chuyện của nhân viên kế toán tại Penang này sau đó đã thu hút sự chú ý bởi sự tương phản giữa số tiền bỏ ra và phần thưởng nhận được. Một tấm vé giá 0,63 SGD (khoảng 12.800 đồng) đã mang lại cho anh khoản tiền lên tới hơn 2,57 triệu SGD (khoảng 52,2 tỷ đồng). Dù vậy, kết quả này vẫn là một trường hợp trúng thưởng may mắn, không phải bằng chứng cho thấy việc lựa chọn vé số theo căn cước có thể làm tăng khả năng chiến thắng.

(Nguồn: Mothership)