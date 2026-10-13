Phát hiện tín hiệu điện thoại từ buồng lái MH370 sau "cú ngoặt tử thần", hé lộ manh mối

Theo báo cáo điều tra an toàn do nhóm điều tra MH370 của Malaysia công bố, một trạm phát sóng di động tại Bandar Baru Farlim, Penang, ghi nhận tín hiệu từ điện thoại vào lúc 1 giờ 52 phút 27 giây ngày 8/3/2014, theo giờ địa phương.

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sau đó xác nhận số điện thoại phát ra tín hiệu được đăng ký dưới tên cơ phó Fariq Abdul Hamid.

Chi tiết này thu hút sự chú ý bởi nó xuất hiện trong giai đoạn MH370 đã bất ngờ đổi hướng, quay trở lại qua bán đảo Malaysia và bay qua khu vực phía nam Penang. Khi đó, máy bay vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của radar quân sự trước khi tiếp tục hành trình về phía tây bắc.

Tuy nhiên, báo cáo điều tra nhấn mạnh tín hiệu được ghi nhận không đi kèm bất kỳ hoạt động liên lạc nào. Dữ liệu chỉ cho thấy điện thoại đang bật tại thời điểm đó, chứ không chứng minh thiết bị đã thực hiện cuộc gọi hoặc người sở hữu cố gắng liên lạc với bất kỳ ai.

Thử nghiệm khả năng kết nối điện thoại ở độ cao lớn

Để tìm hiểu liệu điện thoại di động có thể kết nối với mạng mặt đất khi máy bay đang bay hay không, các nhà điều tra đã tổ chức một chuyến bay thử bằng máy bay King Air 350 qua khu vực liên quan, vào khoảng thời gian tương ứng.

Thử nghiệm bắt đầu ở độ cao 24.000 feet, tương đương khoảng 7.315 m, sau đó máy bay giảm dần độ cao. Ba mẫu điện thoại khác nhau được sử dụng để kiểm tra khả năng kết nối với mạng di động trong những điều kiện này.

Kết quả cho thấy việc duy trì kết nối cuộc gọi ở độ cao trên 8.000 feet, tương đương khoảng 2.440 m, gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, một mẫu điện thoại vẫn có thể thực hiện cuộc gọi ở độ cao 20.000 feet, tương đương khoảng 6.096 m.

Kết quả này cho thấy điện thoại di động không nhất thiết mất hoàn toàn khả năng kết nối khi ở trên máy bay. Tuy nhiên, khả năng bắt sóng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm độ cao, tốc độ và đường bay của máy bay, loại thiết bị, vị trí các trạm phát sóng cũng như điều kiện môi trường tại thời điểm thử nghiệm.

Các chuyên gia viễn thông cảnh báo không thể sử dụng kết quả thử nghiệm để đưa ra kết luận chắc chắn về MH370. Điều kiện thực tế của chuyến bay mất tích có thể khác biệt đáng kể so với chuyến bay thử, do đó chưa thể xác định chính xác cách thức điện thoại phát ra tín hiệu vào đêm xảy ra sự việc.

Manh mối chưa giải đáp được bí ẩn MH370

Tín hiệu điện thoại được ghi nhận gần Penang là một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ điều tra, bởi nó xuất hiện khi MH370 đã đi chệch khỏi hành trình dự kiến. Tuy nhiên, dữ liệu này không cho biết ai đã sử dụng điện thoại, liệu có ai chủ động thao tác với thiết bị hay tín hiệu phát sinh đơn thuần do điện thoại đang bật.

Quan trọng hơn, chưa có bằng chứng cho thấy cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố gắng gọi điện hoặc gửi thông điệp từ máy bay. Tín hiệu cũng không đủ để xác định nguyên nhân khiến MH370 đổi hướng, cũng như những gì diễn ra trong buồng lái ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

MH370 mất liên lạc khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/3/2014. Máy bay chở 239 người, gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau đó biến mất khỏi màn hình radar dân sự. Dữ liệu radar quân sự cho thấy máy bay đã quay ngược qua bán đảo Malaysia trước khi hướng ra khu vực Ấn Độ Dương.

Hơn 12 năm sau vụ mất tích, phần xác chính của chiếc Boeing 777 vẫn chưa được tìm thấy. Dù nhiều mảnh vỡ được xác định hoặc cho là thuộc về MH370 đã xuất hiện tại các khu vực ven Ấn Độ Dương, số phận của máy bay và những diễn biến thực sự trong hành trình cuối cùng vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không hiện đại.

Tín hiệu điện thoại gần Penang vì thế cung cấp thêm một dữ kiện cần xem xét, nhưng chưa phải lời giải cho bí ẩn MH370.