Quan chức Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất, thị trường cược gần 90% Fed hành động vào thời điểm này

Ngày 12/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho biết ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE), bà Hammack, thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nhấn mạnh sự cần thiết của những điều chỉnh lãi suất nhỏ nhưng kịp thời.

"Khi điều kiện cho phép, tôi cho rằng nên thực hiện những điều chỉnh nhỏ tương đối nhanh chóng, thay vì chờ đợi và có nguy cơ phải thay đổi chính sách mạnh hơn", bà Hammack nói.

Theo bà Hammack, việc duy trì lập trường chính sách tiền tệ mang tính hạn chế là phù hợp để bảo đảm lạm phát quay về mức mục tiêu 2% trong thời gian hợp lý.

Những phát biểu trên cho thấy Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất sau quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm vào tháng 9 vừa qua.

Biên bản cuộc họp tháng 9 cũng cho thấy các quan chức Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa, nhưng chưa đưa ra thời điểm cụ thể.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất 78% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, khả năng ngân hàng trung ương tăng lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm diễn ra vào tháng 12 được dự giá gần 88%.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Fed là lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gây sức ép lên người tiêu dùng, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Theo số liệu công bố cuối tháng 9, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 3,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Bà Hammack nhận định áp lực giá cả hiện lan rộng trên nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ, khiến quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu có thể kéo dài.

Quan chức Fed Cleveland cũng cảnh báo nguy cơ lạm phát cao kéo dài làm thay đổi kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

Theo bà, kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn tương đối ổn định dù lạm phát thực tế đã vượt mục tiêu trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Fed có thể chủ quan.

"Mỗi tháng lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao đều làm gia tăng nguy cơ tâm lý chấp nhận lạm phát ăn sâu vào nền kinh tế", bà Hammack cảnh báo.

Theo CNBC