Biên bản họp Fed được công bố: Xuất hiện tín hiệu NHTW không vội tăng lãi suất hàng loạt

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, dù phần lớn quan chức vẫn cho rằng cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước khi năm 2026 kết thúc.

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 được công bố ngày 7/10, các quan chức Fed đã nhất trí tăng lãi suất để đối phó với tình trạng lạm phát dai dẳng. Nhiều người cho rằng động thái này cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ lạm phát vượt dự báo.

Phần lớn quan chức dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần trong hai cuộc họp còn lại của năm, diễn ra vào tháng 10 và tháng 12. Một số ít dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất ở cả hai cuộc họp.

Tuy nhiên, biên bản không cho thấy Fed đã có kế hoạch rõ ràng về việc tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng này.

"Phần lớn thành viên đánh giá rằng việc tiếp tục nâng lãi suất quỹ liên bang thêm một lần trước cuối năm có thể là phù hợp", biên bản nêu rõ. Các quan chức đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới và không được định trước.

Đợt tăng lãi suất tháng 9 là lần đầu tiên Fed nâng lãi suất trong ba năm, sau một mùa hè mà lạm phát không hạ nhiệt như nhiều nhà hoạch định chính sách kỳ vọng.

Giá nhiên liệu biến động mạnh do cuộc chiến với Iran đã làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ. Trong khi đó, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Sau quyết định tăng lãi suất tháng 9, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định giá của quá nhiều nhóm hàng hóa vẫn tăng nhanh hơn mức ngân hàng trung ương mong muốn.

"Các số liệu lạm phát trong mùa hè chưa cho thấy xu hướng cơ bản đã cải thiện đáng kể", ông Warsh nói.

Trước đó, những dữ liệu kinh tế tích cực vào cuối tháng 9, đặc biệt là khảo sát nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global công bố ngày 23/9, từng khiến thị trường gia tăng đặt cược Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10.

Tuy nhiên, kỳ vọng này nhanh chóng suy giảm sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cùng phát tín hiệu rằng Fed chưa cần hành động ngay trong tháng 10.

Nhiều nhà quan sát từ đó cho rằng Fed có thể chờ đến tháng 12 mới thực hiện đợt tăng tiếp theo.

Báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn dự báo càng củng cố khả năng Fed tạm dừng trong tháng 10. Đáng chú ý, thu nhập bình quân theo giờ chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định nhưng không tăng trưởng quá nóng đến mức gây thêm áp lực lạm phát.

Cựu Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker, hiện công tác tại Đại học Pennsylvania, nhận định sau khi tăng lãi suất trong tháng 9, Fed đã phần nào củng cố niềm tin của thị trường vào quyết tâm chống lạm phát, qua đó có thêm dư địa chờ đến tháng 12.

Theo ông Harker, Fed còn được hỗ trợ bởi đợt bán tháo trái phiếu khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lên, kéo theo lãi suất thế chấp và nhiều chi phí vay khác. Diễn biến này tự nó đã tạo sức ép kìm hãm hoạt động kinh tế.

"Fed có thực sự cần tăng lãi suất ngay lúc này không? Không hẳn, bởi biến động lợi suất trái phiếu mới là phần có ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế", ông Harker nhận định.

Theo WSJ