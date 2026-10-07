Hơn 5.700 ngôi nhà bị thu hồi trong 1 tháng, 40.277 BĐS khác chuẩn bị chịu cảnh tương tự: Chuyện gì xảy ra tại nền kinh tế số 1 thế giới?

Theo Báo cáo Thị trường Thu hồi nhà tháng 8/2026 của công ty dữ liệu bất động sản ATTOM, các bên cho vay đã hoàn tất thủ tục thu hồi 5.794 bất động sản trên toàn nước Mỹ trong tháng 8.

Con số này tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và 22% so với tháng 7.

Tiểu bang Texas ghi nhận số bất động sản bị thu hồi lớn nhất với 1.835 căn, bỏ xa các bang còn lại. Xếp sau là California với 589 căn, North Carolina 356 căn, Arizona 296 căn và Alabama 286 căn.

Không chỉ số nhà hoàn tất thu hồi tăng mạnh, số lượng bất động sản bước vào các giai đoạn khác nhau của quá trình thu hồi cũng tiếp tục tăng.

Trong tháng 8, tổng cộng 40.277 bất động sản tại Mỹ có hồ sơ thu hồi, bao gồm thông báo vỡ nợ, lịch bán đấu giá hoặc bị ngân hàng thu hồi. Con số này tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 1% so với tháng trước.

Giám đốc điều hành Rob Barber tại ATTOM cho biết dữ liệu tháng 8 cho thấy hoạt động thu hồi nhà tiếp tục cao hơn một năm trước, đặc biệt ở nhóm đã hoàn tất thủ tục thu hồi.

“Mặc dù một số chủ nhà vẫn gặp khó khăn tài chính, tổng số vụ thu hồi vẫn thấp hơn nhiều so với mức lịch sử và thị trường nhà ở nói chung tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu”, ông Barber nhận định.

Trên phạm vi toàn nước Mỹ, cứ 3.569 căn nhà thì có một căn có hồ sơ thu hồi trong tháng 8/2026.

South Carolina là bang có tỷ lệ cao nhất, với 1 hồ sơ thu hồi trên 1.547 căn nhà. Nevada đứng thứ hai với tỷ lệ 1/1.920, tiếp đến là Florida với 1/2.397.

Texas và Maryland cũng thuộc nhóm 5 bang có tỷ lệ thu hồi bất động sản cao nhất, lần lượt ở mức 1/ 2.445 và 1/2.530 căn nhà.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh chi phí vay mua nhà tại Mỹ vẫn ở mức cao. Dữ liệu của Freddie Mac được công bố trong tháng 9 cho thấy lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm trung bình ở mức 6,71%.

Lãi suất cao khiến chi phí vay mua nhà trở nên đắt đỏ hơn, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy số trường hợp bị thu hồi nhà đã tăng đáng kể so với một năm trước.

Theo Yahoo Finance