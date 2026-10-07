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Bất thường: Tuyết rơi ở Malaysia?

| | Tài chính quốc tế

Một đoạn đường cao tốc ở Malaysia bất ngờ phủ kín lớp bọt trắng dày, khiến nhiều người đi đường cho rằng tuyết rơi giữa vùng nhiệt đới.

Theo SCMP, một cảnh tượng mùa đông bất ngờ xuất hiện trên một tuyến cao tốc ở Malaysia nhiệt đới, khiến những người đi đường không khỏi kinh ngạc nhưng sự thích thú nhanh chóng biến mất sau khi cảnh sát công bố nguyên nhân thực sự, đồng thời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một lớp bọt trắng dày phủ kín nhiều làn đường trên cao tốc Shah Alam, trong khi các phương tiện vẫn di chuyển xuyên qua tuyến đường trông giống như đang được phủ tuyết.

Cảnh tượng này đặc biệt kỳ lạ ở Malaysia – quốc gia không có mùa đông theo nghĩa truyền thống và nhiệt độ nhìn chung khá ổn định quanh năm.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được cư dân mạng đưa ra đủ loại giả thuyết.

Một người dùng mạng xã hội ví cảnh tượng này giống như "một bộ phim Hàn Quốc, nhưng có thêm chiếc Saga", ám chỉ Proton Saga – một trong những mẫu ô tô được sản xuất trong nước nổi tiếng nhất Malaysia.

Một số người khác lại cho rằng tuyến đường có thể đã bị phủ bởi nước xả vải. Một bình luận hài hước hỏi: "Ai đang giặt quần áo bên đường cao tốc vậy?".

Bất thường: Tuyết rơi ở Malaysia? - Ảnh 1.

Đường cao tốc ở Malaysia phủ kín bọt xà phòng. Nguồn: SCMP

Sự thật phía sau "tuyết rơi"

Khi cư dân mạng tiếp tục truy tìm nguyên nhân, cảnh sát huyện Shah Alam đã đưa ra lời giải thích.

Trợ lý Ủy viên Cảnh sát trưởng huyện Shah Alam, ông Sarudin Samah, cho biết lớp bọt trắng trên đường nhiều khả năng là cặn xà phòng còn sót lại sau một vụ xe tải làm đổ hóa chất hôm 24/8, gần nút giao Kota Kemuning.

Theo thông tin được cảnh sát công bố, chiếc xe tải đã làm đổ chất này ngay trước khi đi vào tuyến cao tốc KESAS theo hướng Klang.

Lực lượng cứu hỏa sau đó đã xử lý khu vực bị ảnh hưởng bằng cách rải mùn cưa để hấp thụ và làm sạch phần cặn xà phòng.

Nhưng hơn một tuần sau, vào ngày 4/9, một trận mưa lớn đã khiến phần xà phòng còn sót lại trên mặt đường phản ứng với nước, tạo thành một lớp bọt trắng dày kéo dài khoảng 500 m.

Kết quả là một đoạn đường cao tốc vốn quen thuộc bỗng biến thành cảnh tượng kỳ lạ giống như được phủ tuyết.

Cảnh báo giao thông

Bất thường: Tuyết rơi ở Malaysia? - Ảnh 2.

Cảnh tượng "tuyết rơi" bất thường ở Malaysia. Nguồn: malaymail

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì hình ảnh quá khác thường. Nhưng với cơ quan chức năng, lớp bọt trắng không phải một trò vui.

Vụ tràn hóa chất đã khiến một làn đường bị cản trở, giao thông trên KESAS ùn tắc nghiêm trọng. Nhà chức trách yêu cầu người lái xe giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Điều đáng chú ý của câu chuyện nằm ở chỗ: Một sự cố xảy ra từ nhiều ngày trước nhưng chỉ đến khi trời mưa, hậu quả mới bất ngờ "sống lại".

Và thay vì tuyết rơi giữa Malaysia, thứ khiến cả tuyến đường trắng xóa lại chỉ là xà phòng gặp mưa.

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Theo An An

Việt Nam hàng ngày

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