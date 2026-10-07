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Đột kích nhà một cựu quan chức, phát hiện 272kg vàng thỏi trị giá hơn 1.000 tỷ đồng và 58 tỷ tiền mặt

| | Tài chính quốc tế

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện vài chục chiếc đồng hồ Rolex cùng các loại đồng hồ xa xỉ khác.

Một cựu quan chức cấp cao của CIA đã thừa nhận hành vi lừa gạt chính phủ gần 194 triệu USD (hơn 5.000 tỷ VNĐ), trong đó có 600 pound (272 kg) thanh vàng và các khoản tiền khác được vung tay mua xe sang, nhà sang và trang sức.

David J. Rush ở Ashburn, Virginia, đã nhận tội lừa đảo qua mạng vào thứ Ba (6/10), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

"Theo lời khai nhận của chính hắn, David Rush đã lừa đảo chính phủ hàng trăm triệu USD và sau đó sử dụng trái phép các khoản tiền đó cho các giao dịch xa hoa", Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một thông cáo báo chí. "Rush đã phản bội lời thề, các đồng nghiệp của mình và người dân Mỹ, và giờ đây hắn sẽ phải đối mặt với công lý vì hành động của mình."

Rush đã bị bắt vào tháng 5 sau khi các điệp viên liên bang phát hiện một kho dự trữ các thanh vàng nặng 2,2 pound (1kg) tại nhà riêng ở Virginia với trị giá hơn 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ VNĐ).

Các tài liệu tòa án cho biết Rush, 49 tuổi, giữ chức vụ điều hành cấp cao tại một cơ quan liên bang, nơi hắn nắm giữ quyền miễn trừ an ninh tối mật với quyền tiếp cận thông tin mật. NBC đưa tin Rush từng làm quan chức cấp cao cho Ban Khoa học và Công nghệ của Cục Tình báo Trung ương, đảm nhận vai trò liên lạc viên với Bộ Quốc phòng cho các chương trình quân sự nhạy cảm.

Theo bộ tư pháp, Jay Clayton, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, đã yêu cầu tổng thanh tra của Cộng đồng Tình báo tiến hành một cuộc điều tra về việc làm thế nào Rush có thể đánh lừa cơ quan gián điệp hàng đầu của đất nước trong thời gian dài như vậy.

Rush có được quyền tiếp cận cấp cao một phần nhờ việc khai man học vấn và kinh nghiệm quân sự, các tài liệu tòa án cho biết, thậm chí còn nhận được 77.000 USD tiền nghỉ phép quân sự sau khi nói dối về việc là thành viên tại ngũ của Lực lượng Dự bị Hải quân.

Đột kích nhà một cựu quan chức, phát hiện 272kg vàng thỏi trị giá hơn 1.000 tỷ đồng và 58 tỷ tiền mặt- Ảnh 1.

David Rush

Sau đó, hắn lợi dụng chức vụ của mình để tạo ra các cơ quan chính phủ giả mạo – bao gồm một chương trình hư cấu đòi hỏi quyền bảo mật cao, được thiết kế để bảo vệ thông tin mật – nhằm yêu cầu cung cấp các thanh vàng và quỹ liên bang mà hắn dùng để mua bất động sản cao cấp, đồng hồ xa xỉ và ít nhất một chiếc xe hơi, các tài liệu cho biết.

Theo bản tuyên thệ do đặc vụ FBI Matthew Johnson đệ trình, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, Rush đã yêu cầu và được cấp "một lượng lớn ngoại tệ và hàng chục triệu USD bằng các thanh vàng" cho các chi phí liên quan đến công việc không được chỉ định cụ thể.

Một cuộc kiểm tra tiếp theo đối với không gian lưu trữ của chính phủ nơi các thanh vàng và tiền lẽ ra phải được cất giữ cho thấy phần lớn đã biến mất, bản tuyên thệ cho biết.

Tổng cộng, các nhà chức trách liên bang cho biết những mưu đồ của Rush đã khiến chính phủ thiệt hại hơn 193,6 triệu USD.

Cuộc lục soát của FBI tại nhà Rush đã thu giữ 298 thanh vàng, hơn 2,1 triệu USD (55 tỷ VNĐ) tiền mặt, vài chục chiếc đồng hồ Rolex cùng các loại đồng hồ xa xỉ khác và khoảng 105.000 euro (3 tỷ VNĐ), các tài liệu cho biết.

Đột kích nhà một cựu quan chức, phát hiện 272kg vàng thỏi trị giá hơn 1.000 tỷ đồng và 58 tỷ tiền mặt- Ảnh 2.

Số vàng và tiền mặt thu giữ được

CNN đưa tin Rush đã chỉ đạo chuyển 145 triệu USD cho một công ty được thành lập theo sự chỉ đạo của hắn, sau đó dùng số tiền này để mua bốn bất động sản đắt đỏ ở miền nam Florida. Trong một thỏa thuận nhận tội, Rush đồng ý tịch thu các thanh vàng và tiền tệ ngoài các bất động sản có được do lừa đảo, 30 chiếc đồng hồ và hai chiếc BMW Alpinas 2026.

Rush dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 1 năm 2027. Hắn phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù, 3 năm quản chế, bồi thường và phạt tiền.

"Hoa Kỳ đã giao phó cho David Rush các nguồn lực để bảo vệ quốc gia và người dân của chúng ta, nhưng vì lòng tham lam tuyệt đối, hắn đã chọn phản bội lòng tin đó để làm giàu cho bản thân", Theophani K. Stamos, quyền trợ lý công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Virginia cho biết. "Hắn đã cướp đoạt đất nước của mình, không chỉ là ngân khố mà còn cả niềm tin của quốc gia đó."

Nguồn: USA Today

Khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần này lên đến 90%, nhưng các quan chức sẽ quyết định giữ nguyên?

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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