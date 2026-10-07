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Cận cảnh hiện trường vụ rơi máy bay quân sự khiến 32 người thiệt mạng ở Nigeria

| | Tài chính quốc tế

Máy bay quân sự Nigeria bay từ Benin City đến Lagos bất ngờ gặp nạn tại bang Ondo phía tây nam khiến 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự.

Theo Tổng thống Bola Tinubu và Không quân Nigeria, máy bay quân sự đang thực hiện “nhiệm vụ thường lệ” từ thành phố Benin ở miền nam Nigeria đến Lagos, trung tâm kinh tế của nước này thì gặp nạn tại Igbokoda, bang Ondo, miền tây nam, ngay sau 9h sáng ngày 5/9 (giờ địa phương).

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông tập trung gần con sông trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm khu vực bằng thuyền. Xác máy bay được tìm thấy gần thị trấn ven biển Igbokoda, nơi đội tìm kiếm và cứu hộ được triển khai.

Tổng thống Tinubu xác nhận không có người sống sót trong vụ tai nạn máy bay quân sự của Không quân Nigeria và bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc”, gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân xấu số.

“Tư lệnh Không quân báo cáo với tôi và tôi chỉ thị Không quân Nigeria ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai,” ông Tinubu cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của ông Tinubu, Bayo Onanuga thông tin thêm Tổng thống “tuyên bố 3 ngày quốc tang để tượng niệm các quân nhân Không quân thiệt mạng trong vụ tai nạn”. Ông cũng chỉ thị treo cờ rủ trên toàn quốc để bày tỏ lòng kính trọng đối với các sĩ quan.

Theo Phủ Tổng thống, Không quân Nigeria sẽ công bố danh tính các nạn nhân sau khi thông báo cho gia đình của họ. Vụ tai nạn là một trong những thảm họa hàng không gây chết người nhiều nhất ở Nigeria trong những năm gần đây.

Dayo Akinte (39 tuổi) - người bán củi sống cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1 km kể với AFP rằng bà nghe thấy âm thanh giống như “sấm sét” vào thời điểm được cho máy bay đã rơi.

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, có “3 máy bay bay qua hiện trường”, bà cho biết. Người đi câu cá ở đầm lầy báo cho căn cứ hải quân gần đó và người dân trong thị trấn về vụ tai nạn.

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Theo Kông Anh/ VTC News

VTCnews

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