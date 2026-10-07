Xe xăng lần đầu giảm dưới 50% doanh số toàn cầu, xe điện bứt phá tại Việt Nam

Thị phần xe chạy xăng lần đầu giảm xuống dưới 50% doanh số ô tô mới toàn cầu, trong khi xe điện và hybrid tiếp tục tăng trưởng.

Theo dữ liệu từ Mobility Global, đơn vị phân tích tách ra từ S&P Global, xe xăng chỉ còn chiếm 49% doanh số bán ô tô mới toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên tỷ trọng xe sử dụng hoàn toàn động cơ xăng giảm xuống dưới một nửa kể từ khi ô tô được thương mại hóa rộng rãi từ thập niên 1920.

Mức giảm này cho thấy tốc độ thay đổi đáng kể của thị trường ô tô toàn cầu. Năm 2021, xe xăng còn chiếm tới 73% thị trường. Chỉ trong chưa đầy 5 năm, tỷ trọng này đã giảm 24 điểm phần trăm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh số xe xăng thuần túy đạt 20,25 triệu chiếc, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, các dòng xe điện hóa tiếp tục tăng trưởng. Doanh số xe điện chạy pin (BEV) tăng 12%, lên 6,87 triệu chiếc, tương đương 17% thị phần. Xe hybrid truyền thống tăng 10%, đạt 7,27 triệu chiếc, chiếm 18% thị phần. Phần còn lại thuộc về xe diesel, hybrid cắm sạc (PHEV) và các loại nhiên liệu khác.

Đà chuyển dịch được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có biến động giá nhiên liệu và chi phí pin giảm. Theo BloombergNEF, giá bộ pin xe điện trung bình duy trì dưới 99 USD/kWh, giảm hơn 28% so với năm 2022.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại các thị trường lớn như Trung Quốc hay châu Âu. Tại Đông Nam Á, doanh số xe điện tăng tới 81%, đạt 350.000 chiếc. Ở châu Đại Dương, doanh số tăng 2,2 lần.

Những con số trên cho thấy xe điện đang chuyển từ một phân khúc tăng trưởng nhanh thành một thành phần ngày càng quan trọng của thị trường ô tô toàn cầu, trong khi vị thế của xe sử dụng hoàn toàn động cơ đốt trong tiếp tục thu hẹp.

VinFast dẫn đầu trong làn sóng điện hóa tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch sang xe điện diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô truyền thống chịu sức ép về sức mua.

Tháng 8/2026 trùng với tháng 7 Âm lịch, vốn thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô trong nước. Doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) giảm 28%, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) giảm 22% so với tháng 7.

Tuy nhiên, xe điện và các dòng xe xanh vẫn duy trì đà tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng lượng ô tô tiêu thụ đạt 246.935 chiếc, tăng 12% so với cùng kỳ. Riêng xe hybrid tăng 65%, đạt 13.889 chiếc.

Nổi bật nhất là phân khúc xe thuần điện, với VinFast tiếp tục duy trì doanh số ở mức cao. Trong tháng 8, hãng bàn giao 20.161 ô tô điện, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp vượt mốc 20.000 xe.

Tính chung 8 tháng đầu năm, VinFast đạt 154.073 xe, đồng thời kéo dài chuỗi dẫn đầu thị trường lên 24 tháng liên tiếp, kể từ tháng 9/2024.

Sự áp đảo của thương hiệu này còn thể hiện ở bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy. Trong tháng 8, VinFast có 5 mẫu xe lọt top 10, trong đó chiếm trọn 4 vị trí dẫn đầu. VF 3 đứng đầu với 6.453 xe, nâng doanh số lũy kế 8 tháng lên 35.798 xe. Theo sau là VF 5 với 4.265 xe, Limo Green 4.203 xe, VF 6 1.256 xe và VF 8 đứng thứ 8 với 834 xe.

Việc phủ sản phẩm ở nhiều phân khúc, cùng mạng lưới trạm sạc V-Green trên toàn quốc và chính sách miễn phí sạc pin đến đầu năm 2029, đang góp phần giảm bớt một trong những rào cản lớn khi người tiêu dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Cột mốc xe xăng giảm xuống dưới 50% doanh số ô tô mới toàn cầu cho thấy cán cân của ngành xe đang thay đổi. Trong khi đó, mức tăng trưởng của xe điện tại Việt Nam cho thấy quá trình điện hóa không còn là xu hướng giới hạn ở các thị trường phát triển.

Khi chi phí pin tiếp tục giảm, công nghệ được cải thiện và hạ tầng sạc mở rộng, xe điện có thêm điều kiện để cạnh tranh trực tiếp với xe động cơ đốt trong về chi phí sở hữu và trải nghiệm sử dụng.

Tổng hợp﻿