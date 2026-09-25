Giá xăng tăng vọt, người dân quốc gia giàu có nhất thế giới bất ngờ thay đổi thái độ với xe điện

Dù tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện (EV) tại Mỹ có dấu hiệu chậm lại, tâm lý người tiêu dùng đối với loại phương tiện này lại đang chuyển biến tích cực. Giá nhiên liệu biến động, hạ tầng sạc được mở rộng và trải nghiệm sử dụng thực tế tốt hơn đang dần thu hẹp những rào cản từng khiến người Mỹ dè dặt với EV.

Theo báo cáo thường niên lần thứ tư HERE-SBD EV Index 2026, công bố nhân Ngày Xe điện Thế giới (World EV Day), 53% tài xế Mỹ được khảo sát cho biết họ cởi mở hơn với việc cân nhắc mua xe điện so với một năm trước.

Khảo sát hơn 4.000 tài xế cho thấy ý định mua xe xăng của những người chưa sở hữu EV đã giảm 10%. Trong khi đó, 8% cho biết sẵn sàng chọn xe điện nếu giá bán và thông số kỹ thuật tương đương. Đáng chú ý, tỷ lệ người cho rằng họ không còn bất kỳ rào cản nào đối với EV đã tăng gấp đôi, từ 6% lên 12%.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị phần xe điện tại Mỹ đạt 5,37% trong năm 2026 tính đến thời điểm báo cáo, giảm gần 3% so với cả năm 2025, theo dữ liệu của Liên minh Đổi mới Ô tô (Alliance for Automotive Innovation). Điều này cho thấy dù tốc độ mở rộng thị trường chậm lại, mức độ chấp nhận EV của người tiêu dùng vẫn có xu hướng tăng.

Giá xăng biến động, hạ tầng sạc tạo động lực mới

Chi phí nhiên liệu đang trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy người Mỹ cân nhắc xe điện. Có tới 57% tài xế tham gia khảo sát cho biết biến động giá xăng ảnh hưởng đến sự quan tâm của họ đối với EV. Với những người đã sở hữu xe điện, tỷ lệ này lên tới gần 80%.

Tuy nhiên, giá xăng không phải yếu tố duy nhất. Sự cải thiện của công nghệ và hạ tầng sạc đang giúp giải quyết một trong những rào cản lớn nhất đối với EV.

Khoảng 35% người được hỏi đánh giá cao sự cải thiện về quãng đường di chuyển và tốc độ sạc; 31% ghi nhận sự phát triển của mạng lưới sạc, trong khi 29% đánh giá cao khả năng sạc thuận tiện tại nhà hoặc nơi làm việc.

Nhờ đó, tỷ lệ người lo ngại về khả năng tiếp cận trạm sạc đã giảm 14%, còn lo ngại về phạm vi hoạt động của xe giảm 15% so với năm trước.

Dữ liệu thực tế cũng cho thấy mạng lưới sạc tại Mỹ đang mở rộng nhanh. Trong một năm, nước này bổ sung khoảng 31.600 điểm sạc công cộng, tương đương 13% tổng số điểm sạc hiện có. Tổng công suất sạc tăng 47%, từ 14,1 GW lên 20,7 GW.

Sự mở rộng này giúp tỷ lệ người đánh giá tích cực về khả năng tiếp cận trạm sạc công cộng tăng mạnh, từ 28% lên 47%. Đồng thời, 60% người Mỹ tham gia khảo sát tin tưởng hạ tầng sạc sẽ tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu xe điện trong tương lai.

T rải nghiệm thực tế tích cực

Bên cạnh hạ tầng, lợi ích kinh tế và khả năng vận hành cũng đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang EV. Các động lực hàng đầu gồm giá trị kinh tế tốt hơn (31%), hiệu suất vận hành cao hơn (29%) và chi phí bảo dưỡng thấp hơn (29%).

Đáng chú ý, những người đã sử dụng EV có xu hướng đánh giá tích cực hơn. 85% người dùng cho rằng mạng lưới sạc công cộng ở mức tốt hoặc tốt hơn, tăng 13% so với năm trước. Gần 75% cho biết trải nghiệm sạc tốt hơn kỳ vọng, trong khi 76% nhận thấy quãng đường di chuyển thực tế đáp ứng hoặc vượt mong đợi.

Đặc biệt, 77% người đang sử dụng EV cho biết sẽ tiếp tục chọn một chiếc xe điện khác khi thay xe trong tương lai.

Những con số này cho thấy quá trình phổ cập xe điện tại Mỹ đang được hỗ trợ đồng thời bởi ba yếu tố: chi phí nhiên liệu biến động, hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng thực tế được cải thiện. Khi những rào cản về phạm vi hoạt động, thời gian sạc và khả năng tiếp cận hạ tầng dần thu hẹp, EV đang trở thành một lựa chọn ngày càng quen thuộc đối với người tiêu dùng Mỹ.