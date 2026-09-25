Xăng tăng giá 27.000 đồng/lít: 4 việc cần làm ngay

Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24/9/2026, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên tối đa 26.397 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít.

Giá bán là điều người sử dụng không thể tự thay đổi, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu còn phụ thuộc vào tình trạng xe và cách điều khiển. Khi giá xăng tăng, người đi xe máy có thể bắt đầu từ 4 việc đơn giản nhưng liên quan trực tiếp đến lượng nhiên liệu xe sử dụng.

Từ 15h chiều nay, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên tối đa 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít - Ảnh minh họa

1. Kiểm tra áp suất lốp

Honda cho biết áp suất lốp thấp có thể làm giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên, bơm lốp quá căng cũng không đúng vì tùy mẫu xe có mức áp suất lốp khác nhau do nhà sản xuất quy định.

Người đi xe máy nên kiểm tra khi lốp nguội và đối chiếu với thông số của đúng mẫu xe. Nếu lốp thường xuyên non hơi dù vừa bơm, nên kiểm tra van, bề mặt lốp hoặc đưa xe tới cửa hàng sửa chữa.

2. Giữ đều tay ga

Kawasaki lưu ý mức tiêu thụ nhiên liệu chịu ảnh hưởng đáng kể bởi cách sử dụng tay ga, cấp số và các yếu tố nằm trong sự kiểm soát của người lái. Vì vậy, tăng ga mạnh rồi giảm tốc ngay sau đó có thể khiến nhiên liệu bị đốt nhiều hơn mức cần thiết.

Không có một "tốc độ tiết kiệm" chung cho mọi xe. Cách thực tế hơn là chú ý quan sát để hạn chế tình trạng "đi nhanh phanh gấp". Với xe số, nên dùng cấp số phù hợp thay vì để động cơ làm việc lâu ở số thấp.

3. Đừng để xe nổ máy chờ lâu

Khi xe đứng yên nhưng động cơ vẫn hoạt động, nhiên liệu vẫn được sử dụng. Honda cho biết hệ thống Idling Stop trên xe tay ga tự tắt động cơ khi xe dừng đủ điều kiện nhằm giảm tiêu hao trong thời gian chờ.

Không cần tắt máy mỗi khi chỉ dừng trong chốc lát. Nhưng nếu phải đứng chờ lâu và điều kiện cho phép, tắt động cơ sẽ giúp tránh phần nhiên liệu bị tiêu hao khi xe không di chuyển. Xe có chức năng dừng động cơ tạm thời nên được dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Kiểm tra lại lịch bảo dưỡng

Nếu quãng đường, tải chở và thói quen sử dụng gần như không đổi nhưng xe nhanh hết xăng hơn trước, người dùng nên kiểm tra lại tình trạng xe. Honda giải thích rằng lọc gió bị bẩn hoặc tắc có thể làm giảm lượng không khí đi vào động cơ, từ đó ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu.

Người dùng nên xem lại lịch bảo dưỡng thay vì tự chỉnh động cơ. Mỗi mẫu xe có lịch kiểm tra và thay thế các bộ phận khác nhau, nên đối chiếu với sách hướng dẫn sử dụng hoặc đưa xe tới cơ sở bảo dưỡng nếu nhận thấy mức tiêu hao nhiên liệu tăng bất thường.

Giá xăng tăng khiến nhiều người chú ý hơn đến số tiền phải trả sau mỗi lần đổ nhiên liệu. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là chiếc xe đang sử dụng có vận hành như trước hay không. Nếu cùng một quãng đường quen thuộc mà số lần đổ xăng ngày càng nhiều hơn, đó có thể là lúc bạn nên kiểm tra kỹ hơn chiếc xe của mình.