Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt 27.000 đồng/lít

Cụ thể, từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập, không chi quỹ bình ổn với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (từ 31/12/2025 đến 24/9/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9/2026 và kỳ điều hành ngày 24/9/2026 là: 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,252 USD/thùng); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng); 173,328 USD/thùng dầu diesel (giảm 9,306 USD/thùng); 657,618 USD/tấn dầu mazut (giảm 38,818 USD/tấn).

Giá xăng chiều nay 24/9đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.687 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.392 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.087 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 39.141 VNĐ/lít; Lào: 42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 30.497 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.