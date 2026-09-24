Việt Nam sắp có công trình đặc biệt tại 'đảo Robinson' rộng chỉ 1,2km2: vốn gần 5.000 tỷ đồng, rộng 200ha, có tuyến cáp treo nối thẳng đất liền

Một hòn đảo từng giữ vẻ đẹp hoang sơ giữa vùng biển của Việt Nam đang đứng trước một sự thay đổi lớn khi được đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng gần 5.000 tỷ đồng, trong đó có tuyến cáp treo nối trực tiếp từ đất liền ra đảo.

Hòn đảo nhỏ sắp thành điểm nghỉ dưỡng

Cù Lao Mái Nhà nằm ngoài khơi khu vực Ô Loan, cách đất liền hơn 4 km và từng được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, nhiều cây xanh, ghềnh đá và các bãi biển. Hòn đảo có diện tích khoảng 1,2 km², trước đây thuộc Phú Yên và hiện nằm trong địa giới tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Khung cảnh nguyên sơ cũng là lý do Cù Lao Mái Nhà từng được ví như một "hòn đảo Robinson" hay hòn đảo bí mật. Thay vì những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, nơi đây trước đây chủ yếu được biết đến như một điểm khám phá thiên nhiên, cắm trại và trải nghiệm biển đảo.

Điều này đang thay đổi khi Tập đoàn Xuân Thiện Ninh Bình triển khai Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, dự án đã được khởi công từ ngày 19/12/2025.

Theo thông tin của UBND tỉnh Đắk Lắk, dự án có quy mô khoảng 196 ha, gồm khoảng 136,77 ha mặt đất và 59,18 ha mặt nước, với tổng vốn đầu tư 4.998 tỷ đồng. Khu du lịch được định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và thể thao biển.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của dự án là hệ thống cáp treo nối đất liền với Cù Lao Mái Nhà. Bên cạnh đó là cầu cảng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trong đó có phương án cấp điện ngầm ra đảo.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là thay đổi lớn đối với cách tiếp cận Cù Lao Mái Nhà. Hiện du khách muốn ra đảo phải di chuyển bằng tàu hoặc ca nô từ khu vực đất liền. Trong khi đó, phương án cáp treo được đưa vào dự án như một công trình điểm nhấn, kết nối trực tiếp khu vực đất liền với quần thể nghỉ dưỡng trên đảo.

Dự án còn có khách sạn cao tầng, quần thể resort và biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và các hoạt động thể thao biển. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn một tập trung xây dựng 135 căn biệt thự tại khu R2 cùng một khách sạn 128 phòng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trước tháng 3/2028.

Giảm xây dựng để giữ cảnh quan đảo

Đáng chú ý, quy hoạch của dự án đang được điều chỉnh theo hướng giảm đáng kể mật độ xây dựng. Theo báo cáo của chủ đầu tư tại cuộc họp với UBND tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 5/2026, doanh nghiệp phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để nâng cấp dự án theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 6 sao.

Theo định hướng mới, mật độ xây dựng sẽ được giảm từ 29% xuống dưới 3%, qua đó dành thêm không gian cho việc bảo tồn cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển. Nhà đầu tư cho biết sẽ tận dụng địa hình đặc trưng của đảo để tạo điểm nhấn cho khu nghỉ dưỡng thay vì phát triển theo hướng xây dựng dày đặc.

Tuy nhiên, Cù Lao Mái Nhà vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình triển khai. Tính đến tháng 5/2026, giá trị thực hiện dự án mới đạt hơn 40,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,8% tổng mức đầu tư. Các hạng mục đang được triển khai gồm hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh và công trình phụ trợ.