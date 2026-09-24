Hãng xe Trung Quốc bán tại Việt Nam ra mắt xe điện mới: Giá hơn 370 triệu đồng, sạc đến 80% trong 9 phút, thoải mái di chuyển Hà Nội - Huế

Geely chính thức ra mắt xe điện Galaxy E5 mới tại Trung Quốc. Mẫu SUV điện này được bán với 5 phiên bản, giá từ 97.800 đến 137.800 nhân dân tệ (khoảng 14.400-20.300 USD). Quy đổi ra tiền Việt rơi vào khoảng từ 374,4 triệu đến 527,8 triệu đồng. Tại một số thị trường quốc tế, mẫu xe này được gọi là Geely EX5.

Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ truyền động và công nghệ sạc. Bốn phiên bản Smart Charging cao hơn chuyển từ dẫn động cầu trước sang cầu sau, sử dụng kiến trúc điện 800V, trong khi phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ cấu hình cầu trước trên nền tảng 400V. Xe đồng thời được bổ sung cảm biến LiDAR trên nóc và hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-Pilot H5.

Các phiên bản RWD có kích thước dài 4.630 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.670 mm, với chiều dài cơ sở 2.745 mm. Trong khi đó, bản FWD tiêu chuẩn dài 4.615 mm, rộng 1.901 mm, cao 1.670 mm và có chiều dài cơ sở 2.750 mm.

Ngoại thất được điều chỉnh với cản trước mới, các chi tiết mạ crôm mờ, camera gắn trên chắn bùn, kính chắn sáng cho cửa sổ phía sau và tay nắm cửa truyền thống. Xe có tùy chọn mâm 18 hoặc 19 inch và lần đầu bổ sung khoang hành lý phía trước dung tích 160 lít.

Ngoại thất của mẫu xe điện này không có nhiều thay đổi, nhưng cũng trở nên bắt mắt hơn.

Bên trong cabin, Galaxy E5 mới sử dụng màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K cùng màn hình kỹ thuật số 10,2 inch. Xe được trang bị hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2, màn hình HUD, khung gầm trong suốt 540°, điều khiển giọng nói bốn vùng và sạc điện thoại không dây 50W. Ghế hành khách phía trước có thiết kế không trọng lực, trong khi vô lăng và cần số cũng được thiết kế lại.

Ở các phiên bản Smart Charging, động cơ điện đặt phía sau cho công suất 245 kW, tương đương 329 mã lực. Mức công suất này cao hơn 85 kW, tương đương 114 mã lực, so với mẫu xe trước đó. Bản FWD tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng động cơ 160 kW, tương đương 215 mã lực.

Galaxy E5 mới sử dụng pin Aegis Golden Brick dạng lưỡi ngắn với ba mức dung lượng 60,22 kWh, 61,52 kWh và 70,01 kWh. Tương ứng, phạm vi hoạt động được công bố là 530 km, 550 km và 635 km; theo chuẩn WLTP, các mức này lần lượt là 429 km, 446 km và 514 km.

Công nghệ sạc nhanh 6C là một trong những điểm nhấn của mẫu xe mới. Geely cho biết thời gian sạc pin lên 80% vào khoảng 9 phút. Công nghệ này cũng đang được hãng sử dụng trên một số mẫu xe mới khác.

Về an toàn, thân xe có độ cứng xoắn 36.000 N·m/độ, sử dụng thép định hình nóng 1.500 MPa và lớp phủ chống đạn trên bộ pin. Xe cũng được trang bị hệ thống ổn định chống nổ lốp, có khả năng duy trì kiểm soát ở tốc độ 160 km/h khi chạy thẳng và 120 km/h khi vào cua.

Với việc chuyển các phiên bản chủ lực sang dẫn động cầu sau, bổ sung nền tảng 800V, LiDAR và sạc nhanh 6C, Galaxy E5 mới tập trung vào những thay đổi về hệ truyền động, khả năng sạc và công nghệ hỗ trợ lái, trong khi vẫn duy trì phiên bản cầu trước ở cấu hình tiêu chuẩn.