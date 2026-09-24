Phát hiện mỏ khí ngoài khơi bị ‘bỏ quên’ suốt 50 năm vừa được rót 800 triệu USD

TotalEnergies và AMNI International đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) để phát triển mỏ khí Ima ngoài khơi Nigeria, được phát hiện từ năm 1973 nhưng đến nay mới được đưa vào kế hoạch khai thác.

Mỏ khí Ima nằm tại vùng nước nông gần đảo Bonny, giữa hai giấy phép OML 112 và OML 117. Dự án có chi phí phát triển ước tính 1,108 tỷ USD, với trữ lượng khí tự nhiên chưa qua xử lý được xác nhận độc lập khoảng 1,28 nghìn tỷ feet khối (tcf).

TotalEnergies sẽ điều hành dự án với 40% cổ phần, trong khi AMNI nắm giữ 60%. Mỏ khí sẽ được phát triển bằng một giàn khai thác duy nhất, kết nối với cơ sở của Nigeria LNG trên đảo Bonny thông qua đường ống dài 22 km.

Theo kế hoạch, hoạt động khai thác khí đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 10/2028. Khi đạt công suất ổn định, Ima dự kiến sản xuất khoảng 350 triệu feet khối khí mỗi ngày, tương đương hơn 60.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày và duy trì mức sản lượng này trong ít nhất 8 năm.

Nguồn khí từ Ima sẽ đóng góp khoảng một phần ba lượng khí bổ sung cần thiết cho dự án mở rộng Train 7 của Nigeria LNG. Dự án này dự kiến nâng công suất hóa lỏng của nhà máy từ 22 triệu tấn/năm lên 30 triệu tấn/năm.

Ví trí mỏ khí đốt Ima.

Dự án Ima được thiết kế với nguồn điện cung cấp từ bờ, không đốt khí thải thường xuyên và sử dụng hệ thống phát hiện, giám sát khí metan liên tục. TotalEnergies cho biết các thiết kế này nhằm duy trì chi phí phát triển và mức phát thải tương đối thấp.

Bên cạnh nguồn cung khí cho hoạt động LNG, dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm và hoạt động kinh tế tại khu vực triển khai. TotalEnergies cho biết toàn bộ các nhà thầu chính của dự án sẽ là doanh nghiệp Nigeria, trong khi khoảng 60% lực lượng lao động trong giai đoạn phát triển dự kiến đến từ các cộng đồng địa phương.

FID của Ima được đưa ra sau khi TotalEnergies và AMNI đạt thỏa thuận sơ bộ vào năm 2024, đồng thời hoàn tất các công việc kỹ thuật, thương mại và hợp đồng, bao gồm thiết kế kỹ thuật giai đoạn đầu (FEED). Dự án hiện chuyển sang giai đoạn thiết kế, mua sắm và xây dựng.

Theo Nicolas Terraz, Chủ tịch bộ phận Thăm dò và Khai thác của TotalEnergies, Ima tiếp tục tận dụng các ưu đãi của Chính phủ Nigeria dành cho hoạt động phát triển khí đốt không liên kết.

Với AMNI, dự án Ima nằm trong chương trình tăng trưởng của doanh nghiệp tại Nigeria. Danh mục tài sản của công ty hiện bao gồm hơn 60 triệu thùng dầu và gần 4 nghìn tỷ feet khối khí đốt, trong khi AMNI đặt mục tiêu đạt công suất sản xuất khoảng 250.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 2031.