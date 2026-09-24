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Dàn KOC ngành xe gọi tên loạt ‘ứng cử viên’ tại Car Choice Awards 2026: Bất ngờ từ xe Trung Quốc đến những ‘tượng đài’ cơ khí thuần chất!

| | Thị trường

Cuộc đua Car Choice Awards 2026 nóng hơn bao giờ hết khi dàn KOC trẻ ngành xe đồng loạt dự đoán những cái tên sáng giá bước lên bục vinh quang.

Theo kế hoạch, Gala trao giải Car Choice Awards 2026 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của Car Choice Awards, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Công bố Car Choice Awards 2026: Mở rộng vinh danh cả con người, sự kiện thúc đẩy ngành xe Việt Nam

Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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