Dàn KOC ngành xe gọi tên loạt ‘ứng cử viên’ tại Car Choice Awards 2026: Bất ngờ từ xe Trung Quốc đến những ‘tượng đài’ cơ khí thuần chất!

Theo kế hoạch, Gala trao giải Car Choice Awards 2026 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của Car Choice Awards, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.