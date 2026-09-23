Honda CR-V thế hệ mới có thể ra mắt sớm: Sản xuất từ đầu 2027, thay đổi toàn diện, có hybrid và e-AWD mới

Honda CR-V đời mới có thể đến sớm hơn dự kiến

Honda được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển các dòng xe hybrid mới sau khi điều chỉnh chiến lược xe điện hồi đầu năm. Một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất trong kế hoạch này là Honda CR-V thế hệ thứ 7.

Hình dung về thiết kế của Honda CR-V thế hệ mới. Ảnh: Autobuzz Goa

Theo Nikkei, Honda dự kiến bắt đầu sản xuất CR-V thế hệ mới từ tháng 2/2027. Đây được cho là một cuộc thay đổi toàn diện , thay vì phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe hiện hành.

Mốc thời gian này khá đáng chú ý. Honda CR-V thế hệ thứ 6 mới được giới thiệu lần đầu vào giữa năm 2022 và bắt đầu bán tại một số thị trường từ cuối năm đó. Nếu thế hệ kế tiếp thực sự lên dây chuyền vào đầu năm 2027, vòng đời của Honda CR-V hiện tại sẽ chỉ kéo dài khoảng 4-5 năm.

Thời điểm bắt đầu sản xuất vào tháng 2/2027 cũng mở ra khả năng CR-V thế hệ mới được Honda giới thiệu từ cuối năm 2026, trước khi chính thức đưa lên dây chuyền sản xuất hàng loạt.

CR-V thế hệ thứ 7 được cho là sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Honda. Thay đổi lớn hơn có thể nằm ở hệ truyền động, khi mẫu SUV này dự kiến trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ hybrid thế hệ mới của hãng, phát triển từ hệ thống e:HEV hiện tại.

Đáng chú ý, phiên bản dẫn động 4 bánh được cho là sẽ sử dụng cấu hình e-AWD với hai mô-tơ điện đảm nhiệm việc truyền động. Hiện chưa có thông tin Honda có tiếp tục cung cấp phiên bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong trên CR-V thế hệ mới hay không.

Kế hoạch trên nằm trong chiến lược mới của Honda sau khi hãng điều chỉnh mạnh kế hoạch phát triển xe điện hồi đầu năm. Thay vì chỉ tập trung nguồn lực vào xe điện, nhà sản xuất Nhật Bản đang đẩy nhanh việc phát triển và tung ra thị trường các mẫu hybrid mới.

SUV bí ẩn của Honda chạy thử

Trong bối cảnh CR-V mới được cho là chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước vào sản xuất, một mẫu SUV thử nghiệm của Honda đã bị các tay săn ảnh bắt gặp khi chạy gần nhà máy của hãng tại Mỹ.

Hình ảnh được cho là Honda CR-V đời mới đang chạy thử. Ảnh: Drive

Chiếc xe được ngụy trang gần như kín mít, nhưng kích thước, tỷ lệ tổng thể cùng một số chi tiết khiến nhiều người tin rằng đây chính là nguyên mẫu Honda CR-V thế hệ thứ 7.

Đáng chú ý nhất là phần đầu xe với hệ thống đèn được chia thành hai tầng, khác hẳn cách bố trí trên CR-V hiện hành. Dải đèn mảnh nằm phía trên đảm nhiệm chức năng đèn định vị ban ngày và báo rẽ, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đưa xuống thấp, tích hợp vào khu vực cản trước.

Cách bố trí này cũng đã xuất hiện trên Avancier thế hệ mới, mẫu SUV cỡ D dành cho thị trường Trung Quốc dự kiến ra mắt trong năm 2026. Thiết kế gương chiếu hậu và tỷ lệ phần đầu của chiếc xe thử nghiệm cũng có một số điểm tương đồng với mẫu Avancier mới.

Điều này làm xuất hiện khả năng Honda đang áp dụng một phong cách thiết kế mới cho các dòng SUV thế hệ tiếp theo.

Honda Avancier được bắt gặp chạy thử và hình dung về thiết kế của bản mới. Avancier và CR-V mới có thể chia sẻ một số điểm chung. Ảnh: Headlight Magazine

Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản chưa xác nhận danh tính của chiếc xe đang chạy thử. Lớp ngụy trang dày cũng khiến nhiều chi tiết về ngoại hình thực tế chưa thể nhận diện.

Ngoài khả năng đây là CR-V thế hệ thứ 7, nguyên mẫu bí ẩn có thể thuộc một dòng SUV hoàn toàn mới hoặc thậm chí là sản phẩm của Acura sử dụng chung nền tảng.

Dù vậy, sự xuất hiện của nguyên mẫu vào thời điểm này khá trùng khớp với thông tin về việc sản xuất Honda CR-V thế hệ mới. Nếu chính xác, Honda có thể công bố những thông tin chính thức đầu tiên về mẫu SUV chủ lực trong tương lai không xa.

Tại Việt Nam, Honda CR-V hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Honda. Trong nửa đầu năm 2026, mẫu SUV này đạt doanh số lũy kế 3.554 chiếc, trong đó hơn một nửa là phiên bản hybrid. Honda CR-V cũng là một trong những cái tên nổi bật tại Car Choice Awards 2026, khi xuất hiện trong top 5 hai hạng mục "Xe gia đình 2026 - Hạng 1-2 tỷ đồng" và "Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp". Ở cả hai hạng mục, xe đang tạm đứng thứ hai về lượt vote.