Xe điện Lexus đầu tiên Việt Nam lộ diện: Giá dự kiến gần 3 tỷ đồng, chạy hơn 440km/sạc, cắm nhanh nửa tiếng đầy 10-80% pin

Sau những hình ảnh của Lexus ES thế hệ mới với phiên bản hybrid ES 350h xuất hiện trong trung tâm kiểm tra khí thải tại Hà Nội cách đây ít hôm, ES 500e - phiên bản điện nay cũng đã lộ diện rõ nét trên đường.

Lexus ES thế hệ mới đã có biển số tạm, chờ ngày ra mắt tháng sau. Ảnh: Phương Ly - Bí Mật Xe Biz

Đáng chú ý, đây cũng sẽ là lần đầu Lexus bán một mẫu ES thuần điện tại Việt Nam. Lexus Việt Nam xác nhận ES thế hệ mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10/2026.

Theo thông tin từ đại lý, ES mới tại Việt Nam dự kiến chỉ có các phiên bản điện hóa, gồm hai bản ES 350h hybrid và một bản ES 500e thuần điện. Trong đó, giá dự kiến của ES 500e là 2,98 tỷ đồng. Giá dự kiến các phiên bản ES 350h là 2,36 tỷ và 2,58 tỷ đồng.

Những chiếc ES khác thuộc phiên bản hybrid cũng được bắt gặp cách đây ít hôm. Ảnh: Ta Long - Bí Mật Xe Biz

Lexus ES 500e có gì?

Chiếc xe trong ảnh sở hữu ngoại thất màu xanh xám. Diện mạo phiên bản điện gần như giống hệt phiên bản hybrid. Phần đầu xe không có lưới tản nhiệt dạng truyền thống, trong khi hai bên thân xe xuất hiện tay nắm cửa dạng ẩn. Phía sau là cụm đèn hậu LED kéo ngang thân xe, với logo Lexus đặt ở chính giữa.

ES 500e trong ảnh ra mắt toàn cầu có màu sắc và diện mạo giống chiếc vừa xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Lexus

Nếu ES 350h sử dụng động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, ES 500e hoàn toàn không có động cơ đốt trong. Phiên bản này sử dụng hai mô-tơ điện, gồm một mô-tơ ở cầu trước và một mô-tơ ở cầu sau. Tổng công suất đạt 338 mã lực, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4.

Phiên bản điện có nhiều điểm giống hệt bản hybrid về thiết kế. Ảnh: Lexus

Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 74,7 kWh, đặt dưới sàn khoang hành khách. Lexus Mỹ công bố ES 500e đạt 276 dặm, tương đương khoảng 444 km, theo chuẩn EPA với bộ mâm 19 inch. Khi sử dụng mâm 21 inch, con số giảm xuống 272 dặm, tương đương khoảng 438 km.

ES 500e hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 150 kW. Theo Lexus, trong điều kiện lý tưởng, xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Những điểm nhấn khác của Lexus ES thế hệ mới

Xe có kích thước 5.140 x 1.920 x khoảng 1.560 mm (dài x rộng x cao), trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. So với thế hệ trước, chiều dài xe tăng khoảng 165 mm, chiều rộng tăng 56 mm, chiều cao tăng khoảng 114 mm và chiều dài cơ sở tăng khoảng 79 mm.

Thiết kế mới lấy cảm hứng từ mẫu concept Lexus LF-ZC, với phần thân xe kéo dài, đường nóc thấp và nhiều chi tiết được tối ưu về khí động học.

ES thế hệ mới có thiết kế coupe sành điệu. Ảnh: Lexus

Bên trong, ES thế hệ mới cũng thay đổi đáng kể so với đời cũ. Xe được trang bị màn hình trung tâm 14 inch, cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ở một số cấu hình cao cấp tại các thị trường quốc tế, Lexus còn cung cấp ghế sau chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân cho hành khách phía sau. Lexus đồng thời đưa hệ thống Lexus Interface thế hệ mới lên ES, cùng gói an toàn Lexus Safety System+ 4.0.

Các chi tiết bên trong cũng được tối giản nhưng hiện đại hơn. Ảnh: Lexus

Đối thủ của Lexus ES thế hệ mới

Tại Việt Nam, Lexus ES mới sẽ cạnh tranh trong nhóm sedan hạng sang cỡ trung với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6.

Trong khi đó, phiên bản ES 500e gần như chưa có đối thủ trực tiếp về cả phân khúc, kiểu dáng và giá bán tại Việt Nam. Các mẫu sedan điện hạng sang như BMW i5 hay Mercedes-Benz EQE chưa được phân phối chính hãng, còn những mẫu xe điện cùng tầm giá chủ yếu thuộc nhóm SUV.