Chuỗi cà phê Việt Nam được định giá 21.000 tỷ đồng: Có hơn 1.000 cửa hàng, phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm

Highlands Coffee vừa được đặt vào một mức định giá đáng chú ý.

Theo hồ sơ công bố của Jollibee Foods Corporation tại Philippines, công ty con JSF Investments Pte. Ltd. sẽ chuyển nhượng 11% cổ phần tại SF Vung Tau Joint Stock Company cho Viet Thai International. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của phía Jollibee dự kiến giảm từ 60% xuống 49%, trong khi Viet Thai International tăng lên 51%.

Giá trị giao dịch vào khoảng 88 triệu USD. Trên cơ sở mức giá này, Jollibee cho biết nền tảng Highlands Coffee tại Việt Nam được định giá vốn chủ sở hữu khoảng 800 triệu USD (hơn 21.000 tỷ đồng), tương đương hơn 21.000 tỷ đồng.

Hơn 1.000 cửa hàng, từ 56 điểm bán cách đây 14 năm

Tài sản dễ nhìn thấy nhất của Highlands là hệ thống cửa hàng. Khi Jollibee bắt đầu đầu tư vào Highlands Coffee năm 2012, thương hiệu này mới có khoảng 56 cửa hàng.

Cuối năm 2025, mạng lưới đã đạt 985 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam. Jollibee gọi Highlands là chuỗi cà phê số 1 tại Việt Nam và cho biết quy mô cửa hàng của thương hiệu đã tăng gần gấp đôi chỉ trong khoảng ba năm. Tốc độ mở rộng tiếp tục tăng trong năm 2026.

Cuối quý I, Highlands có 1.011 cửa hàng. Đến hết quý II, con số đã tăng lên 1.062 cửa hàng, tức thêm hơn 50 điểm bán chỉ trong ba tháng.

Điều này đưa Highlands trở thành một trong những nền tảng cà phê có quy mô lớn nhất trong hệ sinh thái Jollibee. Để so sánh, tại cuối quý II/2026, Coffee Bean & Tea Leaf có 1.097 cửa hàng, chỉ nhỉnh hơn Highlands một khoảng nhỏ.

Jollibee cũng cho biết Highlands hiện diện ngoài Việt Nam thông qua cả mô hình tự vận hành và nhượng quyền tại một số thị trường như Philippines, Nhật Bản và một số quốc gia châu Á.

Quy mô cửa hàng chỉ là một phần.

Theo Jollibee, Highlands Coffee hiện phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm, với lực lượng hơn 10.000 nhân viên.

Con số này giúp giải thích phần nào vì sao Highlands được Jollibee mô tả là một nền tảng có "store-level economics" tốt, tức hiệu quả kinh tế ở cấp độ từng cửa hàng.

Trong thông báo tháng 4/2026, Jollibee cho biết Highlands có mức sinh lời tại cửa hàng thuộc nhóm tốt nhất trong danh mục của tập đoàn, được hỗ trợ bởi quản lý chi phí, mô hình vận hành gọn và khả năng mở rộng đã được kiểm chứng.

Đáng nói, dù mạng lưới lớn nhưng Highlands chưa bước vào trạng thái tăng trưởng chậm.

Trong năm 2025, doanh thu của Highlands Coffee tăng ở mức hai chữ số cao so với năm trước, theo công bố của Jollibee.

Đà tăng tiếp tục sang 2026.

Quý I, system-wide sales - tổng doanh số trên toàn hệ thống - của Highlands tăng 27,5% so với cùng kỳ, trong khi doanh số cùng cửa hàng tăng 8%. Đến quý II, tốc độ tăng tổng doanh số hệ thống lên tới 46,7%, cao nhất trong nhiều thương hiệu quốc tế của Jollibee trong kỳ.

Đáng chú ý, doanh số cùng cửa hàng của Highlands tại Việt Nam vẫn tăng 11,5%. Điều này có nghĩa tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở thêm cửa hàng, mà các cửa hàng đã hoạt động từ trước cũng tiếp tục bán được nhiều hơn.

Đây là một yếu tố quan trọng khi nhìn vào mức định giá 800 triệu USD: Người mua không chỉ trả tiền cho số lượng điểm bán hiện tại, mà còn trả cho khả năng tạo doanh số trên cùng một mạng lưới.

Nhà máy rang xay gần 24.000 m²

Phía sau hơn 1.000 quán cà phê là một tài sản ít được nhìn thấy hơn: Hệ thống sản xuất. Năm 2023, Highlands khởi công nhà máy rang xay tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Nhà máy có diện tích gần 24.000 m². Ở giai đoạn đầu, công suất dự kiến gần 10.000 tấn cà phê/năm; ở các giai đoạn tiếp theo có thể nâng lên tới 75.000 tấn mỗi năm.

Đến tháng 4/2025, Highlands chính thức đưa nhà máy này vào hoạt động. Doanh nghiệp cho biết cơ sở Cái Mép được xây dựng để phục vụ chiến lược phát triển chuỗi và mở rộng các sản phẩm cà phê trong tương lai.

Jollibee cũng nhấn mạnh Highlands có năng lực sourcing và roasting được tích hợp theo chiều dọc, tức doanh nghiệp không chỉ sở hữu các cửa hàng ở cuối chuỗi mà còn kiểm soát một phần quan trọng từ nguồn nguyên liệu tới rang xay.

Đây là khác biệt đáng kể nếu đặt Highlands cạnh một doanh nghiệp thuần vận hành chuỗi cửa hàng.

Highlands cũng đang xây một mảng kinh doanh ngoài cửa hàng. Doanh nghiệp hiện bán hàng loạt sản phẩm cà phê đóng gói như cà phê rang xay, cà phê hạt, cà phê hòa tan và cà phê sữa lon.

Các sản phẩm được phân phối trên kênh trực tuyến riêng của Highlands CPG và có thể giao hàng toàn quốc. Highlands cho biết sản phẩm này được sản xuất tại Nhà máy Rang cà phê Cao Nguyên.

Điều này giúp thương hiệu không bị giới hạn bởi hơn 1.000 cửa hàng vật lý.

Jollibee cho biết các kênh số đang đóng góp thêm nhu cầu cho Highlands, trong đó phần lớn doanh số digital hiện đến từ các nền tảng giao đồ ăn bên thứ ba, còn ứng dụng riêng của Highlands cũng đang tăng tỷ trọng.

Có lẽ tài sản khó định lượng nhất của Highlands lại chính là thương hiệu.

Trong công bố kết quả kinh doanh cuối năm 2025, Jollibee sử dụng một cách mô tả khá đặc biệt đối với Highlands Coffee: "a potential billion-dollar brand" - một thương hiệu có tiềm năng đạt giá trị tỷ USD.