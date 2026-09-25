Dò kim loại, người đàn ông tìm thấy chiếc vòng vàng trị giá 692 triệu đồng

Idris Thomas đã tình cờ phát hiện ra chiếc vòng tay thời kỳ đồ đồng bằng máy dò kim loại trên một khu đất nông nghiệp, ban đầu anh cho rằng nó không có giá trị.

Sau này Idris mới biết rằng món trang sức đó chứa 92,8% vàng và có niên đại vài nghìn năm.

Chiếc vòng tay được cho là có niên đại từ thời kỳ đồ đồng và được định giá lên tới 20.000 bảng Anh (692 triệu đồng). Nguồn: WNS



Chiếc vòng trị giá từ 15.000 đến 20.000 bảng Anh (692 triệu đồng) đã được tuyên bố là báu vật tại phiên điều tra, với lời nhận xét của điều tra viên rằng nó "vô cùng tuyệt đẹp".

Idris đã rà soát khu đất thuộc sở hữu của Geraint Edwards, ở Llanuwchllyn, Gwynedd, Wales, trong khoảng 20 phút thì máy dò của anh báo động.

"Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một miếng giấy bạc, rồi tôi thấy một vệt vàng và đào xung quanh một chút", anh nói.

Idris cho biết anh chỉ mới bắt đầu thú vui này 2 năm trước sau khi xem một chương trình trên tivi và đã tìm thấy được thứ "có một không hai" trong đời.

Anh cho biết: "Tôi hoàn toàn sốc, vui mừng khôn xiết và khó có thể diễn tả được cảm xúc này.

Tôi chắc chắn rằng một số người đã làm việc này suốt 10 năm mà vẫn chưa tìm thấy thứ gì tương tự như thế này".

Idris Thomas đã dò tìm kim loại khoảng 20 phút thì phát hiện ra chiếc vòng tay. (Nguồn: WNS)

Nông dân Edwards cho biết ông luôn tin rằng mảnh đất của mình có một "cảm giác khá độc đáo".

"Trên đó không có dấu đóng hay gì cả, nhưng tôi cho rằng lúc đó họ chưa bắt đầu đóng dấu lên vàng", Edwards nói.

Ông cho biết chiếc vòng tay đã được gửi đến các chuyên gia để phân tích và ông rất muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của nó.