6 tuần kiên trì làm một việc giúp khối u 8cm gần như biến mất: Bác sĩ thốt lên "kỳ tích"

Khối u hơn 8cm, xâm lấn nhiều cơ quan

Bệnh nhân Trần Thị Ngọc Huyền (66 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng chậu, ra máu âm đạo và mệt mỏi. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IVA, khối u có kích thước hơn 8cm.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đây là trường hợp ung thư giai đoạn muộn, diễn tiến phức tạp.

Khối u đã xâm lấn bàng quang, trực tràng, gây tắc niệu quản trái và chèn ép niệu quản phải, khiến chức năng thận bắt đầu suy giảm.

Trước tình trạng này, người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa gồm Ung bướu, Thận - Tiết niệu, Tiêu hóa, Sản phụ khoa, Hồi sức tích cực và Nội khoa.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp thống nhất chiến lược điều trị đa mô thức, tập trung vào 3 mục tiêu: kiểm soát ung thư, xử trí các biến chứng và nâng đỡ thể trạng.

Khối u thoái triển gần như hoàn toàn (ảnh BSCC).

Điều chỉnh hướng điều trị sau lần can thiệp đầu tiên không thuận lợi

BS.CKI Ninh Công Vi cho biết, ưu tiên ban đầu là giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường tiểu và bảo vệ chức năng thận.

Người bệnh được chỉ định nội soi ngược dòng để xử lý tắc nghẽn. Tuy nhiên, quá trình can thiệp không thuận lợi, ê-kíp phải tạm hoãn và tìm phương án khác.

Sau đó, các bác sĩ tiến hành đặt ống dẫn lưu niệu quản xuôi dòng (sonde JJ) nhằm dẫn lưu nước tiểu, cải thiện tình trạng tắc nghẽn và tạo điều kiện để tiếp tục điều trị ung thư.

Phương án này giúp duy trì đường lưu thông nước tiểu tự nhiên, hạn chế việc phải dẫn lưu qua da và mang túi nước tiểu bên ngoài, từ đó thuận lợi hơn cho sinh hoạt cũng như quá trình xạ trị.

Khi chức năng thận được cải thiện, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ hóa xạ trị đồng thời kết hợp miễn dịch, gồm 28 buổi xạ trị ngoài, 4 buổi xạ trị áp sát và hóa chất hàng tuần.

Xạ trị áp sát cho phép tập trung liều xạ vào vùng tổn thương, nhằm tăng khả năng kiểm soát khối u tại chỗ. Thuốc miễn dịch được phối hợp trong phác đồ với mục tiêu tăng khả năng đáp ứng và kiểm soát bệnh.

Khối u thoái triển gần như hoàn toàn sau 1,5 tháng

Sau khoảng 1,5 tháng điều trị, kết quả đánh giá cho thấy khối u có đáp ứng rõ rệt. Cổ tử cung thu nhỏ đáng kể, gần trở về kích thước bình thường; khối u thoái triển gần như hoàn toàn.

Các triệu chứng do khối u chèn ép cũng cải thiện rõ. Những cơn đau vùng chậu giảm dần, sau đó gần như không còn, giúp người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường.

Từ một trường hợp ung thư cổ tử cung giai đoạn IVA, khối u lớn và xâm lấn nhiều cơ quan, bệnh nhân đã có đáp ứng tích cực sau khi được điều chỉnh chiến lược điều trị.

BS.CKI Ninh Công Vi đánh giá, trường hợp này cho thấy với ung thư giai đoạn tiến triển, việc đánh giá toàn diện và hội chẩn liên chuyên khoa có vai trò quan trọng. Chiến lược điều trị cần được lựa chọn dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh, đồng thời có thể được điều chỉnh khi diễn biến thực tế không thuận lợi.

Tuy nhiên, bệnh nhân tuân thủ điều trị, đáp ứng phác đồ khồi u hoàn toàn biến mất như một kỳ tích.

Qua trường hợp này, bác sĩ cũng lưu ý ung thư giai đoạn muộn không đồng nghĩa người bệnh không còn cơ hội điều trị. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại ung thư, giai đoạn bệnh, mức độ xâm lấn, thể trạng và phương pháp điều trị. Vì vậy, người bệnh cần được đánh giá và xây dựng phác đồ bởi đội ngũ chuyên khoa thay vì tự lựa chọn hoặc trì hoãn điều trị.