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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 10.000.000 đồng từ STK của LUONG THANH TAM

| | Sống

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 10.000.000 đồng từ STK của LUONG THANH TAM

Tài khoản ngân hàng của một phụ nữ ở Hà Nội bất ngờ nhận 10.000.000 đồng từ người lạ. Chị không tự ý sử dụng hoặc chuyển trả mà lập tức công an trình báo để được xác minh, xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 23/9/2026, chị N.T.H (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản mang tên LUONG THANH TAM. Sau khi rà soát thông tin cá nhân, chị H. nhận thấy bản thân không quen biết, không có giao dịch hay vay mượn với người chuyển tiền. Do đó, chị H không sử dụng số tiền trên mà chủ động đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh trình báo, đồng thời bàn giao toàn bộ số tiền để lực lượng Công an xác minh, trao trả cho người chuyển nhầm.

Công an xã Vĩnh Thanh trao trả lại tài sản cho Ông L.T.T.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Phòng chống tội phạm, Công an xã Vĩnh Thanh đã khẩn trương tiến hành tra soát, xác minh thông tin tài khoản, làm rõ người chuyển nhầm số tiền 10.000.000 đồng. Quá trình xác minh được triển khai nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đến ngày 24/9/2026, tại trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh, lực lượng Công an đã phối hợp bàn giao đầy đủ số tiền 10.000.000 đồng cho ông L.T.T, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Nhận lại tài sản, ông L.T.T bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thanh và nghĩa cử cao đẹp của chị N.T.H. Ông Tâm đã viết thư cảm ơn gửi Tổ Phòng chống tội phạm và toàn thể Công an xã Vĩnh Thanh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Một khoản tiền được trao trả có thể chỉ là một sự việc nhỏ trong cuộc sống, nhưng hành động trung thực, trách nhiệm của người dân và tinh thần tận tụy của lực lượng Công an lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 10.000.000 đồng từ STK của LUONG THANH TAM - Ảnh 2.Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng tới STK 385858xxxx tại MBBank

Công an địa phương đã nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ người dân xử lý giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo Minh Ánh

Phụ Nữ Mới

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