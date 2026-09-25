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Châu Âu hứng 'cú sốc' gần 130 tỷ USD chỉ trong vài tháng

| | Tài chính quốc tế

Châu Âu hứng 'cú sốc' gần 130 tỷ USD chỉ trong vài tháng

Italy được cho là chịu thiệt hại lớn nhất.

Theo công ty bảo hiểm quốc tế Allianz, trích dẫn kết quả nghiên cứu Climate Risk Tracker, đợt nắng nóng bất thường mùa hè ở châu Âu gây thiệt hại kinh tế 113 tỷ euro (128,5 tỷ USD) trong năm nay.

Theo Allianz, Italy chịu thiệt hại lớn nhất, 28 tỷ euro. Đức đứng thứ 2 khi thiệt hại 25 tỷ euro. Pháp đứng thứ 3 với thiệt hại ước tính 20 tỷ euro.

Thiệt hại kinh tế trong bối cảnh này đề cập đến việc ngừng sản xuất và giảm giá trị gia tăng. Điều này là do năng suất lao động giảm, thời gian nghỉ dài hơn và số ngày nghỉ nhiều hơn. Do đó, tổng thiệt hại của châu Âu có thể lên tới gần 0,5% sản lượng kinh tế dự kiến của năm nay.

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thời tiết và thống kê thiệt hại, và mô hình hóa các tác động kinh tế dự kiến. Bên cạnh sự suy giảm hiệu quả kinh tế do nắng nóng gây ra, còn có những tổn thất thực tế do bão, lũ lụt và các hiện tượng tự nhiên khác. Allianz ước tính những thiệt hại này ở Đức trong 5 năm qua là 50 tỷ euro. Thiệt hại hàng năm trung bình cao gấp đôi so với giai đoạn cùng kỳ từ năm 2000 đến 2019. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn cầu, theo Allianz, thiệt hại do thiên tai đã tăng 54%, với Na Uy dẫn đầu danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các chuyên gia của Allianz cũng không quá lạc quan về năm tới, do hiện tượng thời tiết El Nino. Hiện tượng ấm lên theo chu kỳ của nước biển ở phía đông Thái Bình Dương, xảy ra vài năm một lần, có thể ảnh hưởng đến thời tiết trên đất liền ngay cả ở những vùng rất xa xôi.


Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
châu âu, đức

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