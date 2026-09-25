Sự thật phía sau màn thổi kèn điều khiển rắn của các 'pháp sư' Ấn Độ

Hình ảnh những nghệ sĩ đường phố Ấn Độ ngồi bên chiếc giỏ mây, thổi tiếng kèn kỳ bí để con rắn hổ mang vươn mình uốn éo múa lượn đã trở thành biểu tượng văn hóa kinh điển khiến nhiều du khách kinh ngạc. Từ phim Hollywood cho đến những thước phim tài liệu du lịch, khung cảnh này luôn gợi lên sự tò mò tột độ về thế giới huyền bí phương Đông.

Xem cảnh múa rắn, phần lớn du khách mặc định rằng âm nhạc chính là thứ bùa chú quyền năng có thể thôi miên loài vật máu lạnh. Tuy nhiên, dưới lăng kính khoa học hiện đại và văn hóa bản địa, sự thật đằng sau hiện tượng này hoàn toàn không giống những gì du khách nhìn thấy trên đường phố.

Mặc dù các nghệ nhân Ấn Độ thổi cây kèn pungi truyền thống, họ không hề dùng âm nhạc để thuần hóa hay sai khiến loài rắn theo ý thích cá nhân. Màn trình diễn này là sự kết hợp tinh tế giữa hiểu biết sâu sắc về đặc điểm sinh học của loài rắn, về bản năng sinh tồn và nghệ thuật biểu diễn thị giác được đúc kết qua hàng thế kỷ.

Nhiều người thắc mắc vì sao các nghệ nhân Ấn Độ có thể thổi kèn để điều khiển rắn. (Ảnh: iStock)

Rắn không nghe được tiếng kèn

Mặc dù nhiều người tin rằng con rắn đang đung đưa theo giai điệu du dương, trầm bổng của cây kèn pungi, các nhà khoa học đã phủ nhận hoàn toàn điều đó. Khác với như con người và loài động vật khác, rắn không có tai ngoài, ống tai hay màng nhĩ để có thể tiếp nhận âm thanh truyền trong không khí.

Cấu trúc thính giác của rắn rất thô sơ, do đó âm thanh phát ra từ ống kèn trở nên hoàn toàn vô nghĩa đối với chúng. Thay vì nghe bằng tai, rắn chỉ có thể cảm nhận các rung động cơ học truyền qua mặt đất thông qua hệ thống xương hàm và da bụng.

Do đó, bản thân những nốt nhạc lắt léo phát ra từ ống kèn không có bất kỳ tác dụng “thôi miên”, không làm con rắn cảm thấy thích thú hay buồn ngủ. Tiếng kèn thực chất chỉ đóng vai trò đạo cụ tạo âm thanh nền để thu hút khán giả qua đường và làm cho buổi biểu diễn trở nên kịch tính, bí ẩn hơn.

Rắn có thính lực rất kém vì không có tai hay màng nhĩ. (Ảnh: India Times)

Phản ứng phòng thủ của rắn

Thứ khiến con rắn vươn cao thân mình không phải âm nhạc mà chính là phản ứng phòng vệ mạnh mẽ trước mối đe dọa trực diện. Khi chiếc nắp giỏ mây bật mở đột ngột, ánh sáng mạnh chiếu vào kết hợp với sự xuất hiện của vật thể chuyển động ngay trước mặt khiến con vật cảm thấy bất an.

Theo bản năng sinh tồn, rắn buộc phải ngẩng cao đầu để dè chừng kẻ thù tiềm tàng, luôn sẵn sàng tung cú đớp phòng thủ nếu đối phương có hành vi xâm phạm. Tư thế vươn cao và bành rộng phần cổ của rắn hổ mang hoàn toàn là tư thế chiến đấu căng thẳng chứ không phải một điệu múa nghệ thuật tự nguyện.

Con vật đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, dồn toàn bộ năng lượng để quan sát tình hình xung quanh nhằm tìm kiếm cơ hội tự vệ hoặc trốn thoát. Người nghệ sĩ hiểu rõ điều này nên luôn duy trì một khoảng cách an toàn nhất định để không kích động con vật tấn công.

Hành vi ngóc đầu của loài rắn là bản năng tự vệ. (Ảnh: iStock)

Bám đuổi theo chuyển động của cây kèn

Dù không thể nghe được giai điệu bài hát, loài rắn lại cực kỳ nhạy bén với các chuyển động thị giác và sự thay đổi của không gian xung quanh. Trong suốt quá trình biểu diễn, người nghệ sĩ luôn liên tục lắc lư, dịch chuyển cây kèn qua lại một cách nhịp nhàng và liên tục ngay trước tầm mắt con vật.

Con rắn buộc phải tập trung toàn bộ ánh nhìn vào đầu cây kèn để phán đoán hướng di chuyển, coi đây là mối đe dọa di động cần phải theo dõi sát sao. Chính sự tập trung cao độ vào vật thể chuyển động này đã khiến cơ thể con rắn uốn lượn nhịp nhàng theo từng cử động gạt qua gạt lại của cây kèn.

Sự đồng bộ hoàn hảo giữa nhịp đưa tay của người điều khiển và cái lắc đầu của con vật tạo ra trải nghiệm trình diễn hoàn hảo. Khán giả nhầm tưởng rằng con rắn đang say sưa nhún nhảy theo tiếng nhạc, trong khi thực chất nó chỉ đang căng mắt theo dõi kẻ thù của mình.

Những chiếc kèn pungi có hình dáng đặc thù khiến rắn sợ hãi. (Ảnh: iStock)

Cây kèn pungi

Cây kèn pungi truyền thống thường được chế tác thủ công từ quả bầu khô, kết hợp với các chi tiết trang trí sặc sỡ. Hình dáng phình to bất thường ở phần thân kèn đôi khi gợi cho con rắn cảm giác đây là một đối thủ đồng loại hoặc một loài thú săn mồi đang xâm phạm lãnh thổ của nó. Những yếu tố hình khối này vô tình kích thích thêm bản tính lãnh thổ và sự hiếu chiến vốn có của loài rắn.

Thêm vào đó, trong một số màn biểu diễn truyền thống, nghệ sĩ còn kết hợp giẫm nhẹ chân xuống mặt đất hoặc gõ nhịp để tạo ra các rung động cơ học lan truyền. Nhờ cấu trúc xương hàm nhạy bén, con rắn cảm nhận rõ các chấn động nền này nên càng tập trung tối đa vào khu vực phát sinh tín hiệu. Sự kết hợp đồng bộ giữa thị giác, chấn động nền và không gian giỏ chật hẹp đã tạo nên một cơ chế kiểm soát hoàn chỉnh.

Dù sự bí ẩn đã được khoa học giải mã, nghề điều khiển rắn tại Ấn Độ vẫn giữ vị trí được tôn kính. Trong truyền thuyết Ấn Độ và kinh sách đạo Hindu, loài rắn hổ mang (Naga) gắn liền với các vị thần tối cao như thần Shiva và được xem là biểu tượng của sự bảo hộ.

Nghệ thuật thổi kèn pungi điều khiển rắn từng là sinh kế quan trọng của nhiều cộng đồng du mục. Họ đồng thời lưu giữ các kỹ năng thuần dưỡng động vật khéo léo. Ngày nay, dù luật pháp bảo vệ động vật hoang dã đã hạn chế nhiều hoạt động biểu diễn đường phố để đảm bảo phúc lợi cho loài vật, di sản này vẫn tồn tại.

Hình ảnh người thổi sáo điều khiển rắn đã vượt qua ranh giới của một mánh khóe biểu diễn thông thường để trở thành một mảnh ghép văn hóa hoài niệm. Nó phản ánh mối quan hệ lâu đời, đầy sự kính trọng và gắn bó giữa con người với thế giới tự nhiên hoang dã tại vùng đất Nam Á đầy màu sắc.