Hơn 100 người bị chấn thương não sau khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Mỹ

Mới đây, nhiều khách tham quan công viên Six Flags Magic Mountain cho biết họ bị một số dạng chấn thương sọ não sau khi chơi tàu lượn siêu tốc X2 trong khoảng 2 năm qua. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh 3 vụ kiện mới liên quan đến trò chơi này được nộp tại California.

Theo PEOPLE, ngày 22/9, luật sư Gary Dordick và Christopher Bulone thuộc Dordick Law Corporation thông báo đã nộp 3 đơn kiện thay mặt cho những người từng trải nghiệm X2. Các đơn kiện cáo buộc Six Flags Magic Mountain và nhà sản xuất trò chơi S&S Worldwide đã biết về những rủi ro liên quan đến X2 nhưng không cảnh báo đầy đủ cho người chơi.

Luật sư Dordick cho biết công ty đã được khoảng 400 người liên hệ, trong đó hơn 100 người cho rằng họ gặp phải một số dạng chấn thương sọ não và đã thuê luật sư. Phía luật sư dự kiến tiếp tục đệ trình thêm các vụ kiện trong thời gian tới.

Tàu lượn siêu tốc X2 tại công viên Six Flags Magic Mountain ở California, Mỹ (Ảnh: People)

Trước đó, CNN đưa tin về hơn chục trường hợp người chơi X2 bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện. Những thông tin này làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn của trò chơi, vốn được thiết kế với các chuyển động mạnh và ghế có khả năng xoay 360 độ.

Ba vụ kiện mới

Trong số những người khởi kiện có Naomi Greer-Wilkinson, 26 tuổi, và Pamela Guillen, 40 tuổi. Theo nội dung đơn kiện được PEOPLE tiếp cận, cả hai cho biết họ bị bất tỉnh sau khi hoàn thành chuyến đi trên X2 và phải trải qua phẫu thuật não khẩn cấp do chấn thương sọ não.

Guillen nói với CNN rằng sau sự cố, cô phải học lại cách đi bộ và nói chuyện. Người phụ nữ này cũng cho biết vẫn phải đối mặt với những cơn đau đầu dữ dội và vấn đề về trí nhớ.

Hình ảnh Naomi Greer-Wilkinson trước và sau khi bị chấn thương (Ảnh: People)

Một vụ kiện khác do luật sư Michael Wilk đệ trình. Theo đơn kiện, Wilk bị xuất huyết não nghiêm trọng sau khi chơi X2 và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Ông cho rằng chấn thương khiến bản thân bị suy giảm nhận thức lâu dài và không còn khả năng tiếp tục hành nghề luật sư. Đây đều là những cáo buộc được đưa ra trong các vụ kiện và chưa phải kết luận của tòa án.

Các nguyên đơn cho rằng Six Flags Magic Mountain và S&S Worldwide đã biết về những nguy cơ liên quan đến X2 nhưng vẫn tiếp tục vận hành trò chơi mà không đưa ra cảnh báo phù hợp.

Chú thích ảnh

Tại cuộc họp báo ngày 22/9, luật sư Christopher Bulone cáo buộc Six Flags đã "đánh cược với mạng sống của mọi người" và cho rằng không nên để một trò chơi có những rủi ro như vậy tiếp tục hoạt động. Các đơn kiện cũng đề cập đến trường hợp Christopher Hawley, một sinh viên 22 tuổi tử vong vào năm 2022 sau khi bị chấn thương não khi chơi X2. Theo thông tin được KTLA đưa tin, gia đình Hawley và Six Flags cùng nhà sản xuất trò chơi sau đó đã đạt được thỏa thuận vào tháng 8.

X2 đã đóng cửa từ tháng 7

X2 là một trong những trò chơi nổi tiếng tại Six Flags Magic Mountain, công viên giải trí ở Valencia, California. Trò chơi hiện tại được đưa vào vận hành từ năm 2008 và nổi bật với thiết kế ghế có thể xoay 360 độ, tạo cảm giác chuyển động mạnh cho người chơi.

Theo thông tin trên website Six Flags Magic Mountain, X2 được giới thiệu là trò chơi dành cho những người yêu thích cảm giác mạnh. Tuy nhiên, trong tháng 7/2026, hai phụ nữ ở Nam California lần lượt phải nhập viện chỉ cách nhau vài ngày sau khi trải nghiệm X2. Theo CNN, cả hai được điều trị do xuất huyết não và có những triệu chứng tương tự.

Six Flags Magic Mountain xác nhận X2 đã đóng cửa từ tối 12/7. Công viên không đưa ra thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân đóng cửa hoặc kế hoạch đối với trò chơi này.

Người phát ngôn của Six Flags Magic Mountain từ chối bình luận về các cáo buộc mới do vụ việc đang được giải quyết tại tòa. Đến nay, công ty cũng chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc X2 có được mở cửa trở lại hay không.

Các vụ kiện mới sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của công viên và nhà sản xuất, cũng như mối liên hệ giữa những chấn thương mà các nguyên đơn trình bày với việc trải nghiệm X2. Khi chưa có phán quyết cuối cùng, các cáo buộc trong đơn kiện vẫn cần được xem xét theo quá trình tố tụng.