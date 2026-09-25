Chuyên gia 40 năm kinh nghiệm soi màn chào đón ông Tập Cận Bình của ông Trump: Nhiều chi tiết đáng chú ý

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 một tổng thống Mỹ đích thân đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ này.

Hai nhà lãnh đạo được chào đón bằng một tấm thảm đỏ dài 30 mét vô cùng lộng lẫy và những âm thanh ầm ầm vang dội do hai máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ bay phía trên tạo ra.

Tiến sĩ Lillian Glass, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể với 40 năm kinh nghiệm, cho biết: "Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tạo nên một hình ảnh ấn tượng khi họ nắm tay nhau bước trên thảm đỏ để đích thân chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện tại Căn cứ Liên hợp Andrews."

Chuyên gia này nói với tờ The Express: "Ông Trump và bà Melania bước đi đồng điệu, những bước nhỏ nhưng dứt khoát. Đôi giày cao gót Louboutin đế đỏ của bà Melania thậm chí dường như phản chiếu cả tấm thảm đỏ bên dưới."

Bà tiếp tục cho biết thêm rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện cũng "hành động đồng bộ".

"Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ khi tiến đến gần chủ nhà. Bà Bành và bà Melania tỏ ra đặc biệt thân thiết với nhau, luôn mỉm cười và trò chuyện vui vẻ suốt buổi lễ," Glass cho biết.

Cuộc gặp đánh dấu lần thứ hai hai nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau trong năm nay, sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho biết: "Bản thân các lời chào hỏi đã chứa đựng nhiều cử chỉ thân mật. Ông Trump hơi nghiêng đầu trong lúc nói chuyện với ông Tập, một cử chỉ có thể truyền đạt sự thân mật và sự quan tâm."

"Khi ông Trump chào bà Bành, ông ấy nghiêng người về phía bà khi hai người bắt tay, tạo nên một cuộc giao tiếp ấm áp và thoải mái hơn. Ông Tập Cận Bình và bà Bành cũng chào bà Melania bằng những cái bắt tay."

Tiến sĩ Glass lưu ý rằng có một sự gián đoạn trong buổi lễ chào đón khác thường này, đó là "gió".

Bà khẳng định: "Chắc chắn đó không phải là bạn của Tổng thống Donald Trump. Mái tóc thường được chải chuốt tỉ mỉ của ông ấy đã bị thổi bay ra phía sau một cách ngoạn mục, thậm chí có lúc để lộ một đường rẽ tóc kéo dài ra rất xa trên đỉnh đầu."

"Ông Trump liên tục tỏ ra chú ý đến hướng gió, trong khi bà Melania cũng chỉnh lại tóc."

Chuyên gia tiếp tục cho biết: "Ngôn ngữ cơ thể thú vị nhất xuất hiện khi cả bốn người cùng đi bộ."

"Ông Trump và ông Tập thường xuyên giữ khoảng cách gần nhau, và trong một vài khoảnh khắc, mỗi người đều nghiêng người về phía người kia khi đi bộ."

"Thay vì giữ khoảng cách vật lý cứng nhắc, cử động của họ thể hiện sự tương tác với nhau."

Bà nhận định rằng sự gần gũi giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra một "bầu không khí thân thiện".

Đồng thời, ông Trump và bà Melania cũng thể hiện sự yêu thương. Tiến sĩ Glass nói thêm: "Ông Trump đặt tay lên lưng bà Melania - một cử chỉ quen thuộc giữa hai vợ chồng - khi ông hướng dẫn bà tiến về phía trước."

Bà kết luận: "Dù những cuộc thảo luận chính trị khó khăn nào đang chờ đợi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sau cánh cửa đóng kín, ngôn ngữ cơ thể trong lần gặp gỡ này rõ ràng được thiết kế để thể hiện sự thân thiện, tôn trọng và ấm áp cá nhân."

Một số hình ảnh trong cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung ngày 23/9. Nguồn ảnh: Reuters, SCMP