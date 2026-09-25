Ông Trump bán hàng chục triệu USD cổ phiếu công nghệ

Theo dữ liệu từ Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE), ông Trump đã thực hiện hơn 1.100 giao dịch chứng khoán trong tháng, với tổng giá trị ước tính từ 79 - 270 triệu USD. Trong đó, các giao dịch bán lớn nhất tập trung vào Microsoft và Amazon.

Ông Trump đã bán hàng chục triệu USD cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong tháng 7/2026. (Ảnh: AP)

Cụ thể, ông Trump đã bán cổ phiếu Microsoft với giá trị lên đến khoảng 25 - 31 triệu USD và Amazon khoảng 25 - 26 triệu USD. Ngoài ra, ông còn bán cổ phiếu của Oracle (1 - 5 triệu USD), Meta Platforms (khoảng 630.000 USD), Alphabet (khoảng 365.000 USD) và khoảng 1 triệu USD cổ phiếu Nvidia.

Ngày 20/7 ghi nhận nhiều giao dịch lớn nhất. Chỉ vài ngày sau, ông mua lại một lượng nhỏ cổ phiếu Microsoft và Amazon. Hồ sơ cũng ghi nhận các giao dịch liên quan đến Tesla và SpaceX.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp ông Trump duy trì hoạt động giao dịch cổ phiếu sôi động. Trong tháng 6, ông đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch với quy mô tương tự. Danh mục đầu tư của ông được ước tính trị giá ít nhất 858 triệu USD và do các tổ chức tài chính bên thứ ba quản lý độc lập.

“Danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu của Tổng thống Trump được quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba”, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle cho biết khi trả lời các câu hỏi của CNBC. “Cả Tổng thống Trump lẫn bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông đều không có khả năng chỉ đạo, gây ảnh hưởng hoặc đưa ra ý kiến ​​về cách thức đầu tư vào danh mục này hoặc thời điểm mua hay bán các khoản đầu tư”.

Mặc dù vậy, vẫn có một số nhà quan sát cho rằng việc giảm mạnh cổ phiếu công nghệ lớn có thể phản ánh quan điểm của ông về ngành này trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt.

Việc tiết lộ các giao dịch được thực hiện vào tháng 7 thay mặt cho ông Trump diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và mức độ an toàn của nó đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới công nghệ.

Ông Trump đã bác bỏ lời kêu gọi làm chậm lại nền kinh tế vì lý do an toàn, cảnh báo rằng các biện pháp hạn chế có nguy cơ khiến Mỹ tụt hậu so với Trung Quốc.Tuần này, Tổng thống Mỹ cũng đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, rằng ông muốn đổi tên trí tuệ nhân tạo (AI) thành “siêu trí tuệ”.

Trước đây, ông Trump từng lập luận rằng Mỹ phải dẫn đầu trong cuộc đua phát triển AI khi tuyên bố: “Ai thắng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, người đó thắng”.