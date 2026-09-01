Tình cảnh buồn của sân bay 2,3 tỷ USD do Trung Quốc xây dựng tại Campuchia

Sân bay quốc tế Techo đã cung cấp cho Campuchia cơ sở hạ tầng hàng không mà quốc gia này từ lâu đã cần.

Điều mà đất nước này đang thiếu hiện nay là hành khách để đáp ứng nhu cầu đó. Sân bay trị giá 2,3 tỷ USD này có thể phục vụ tới 15 triệu hành khách mỗi năm, nhưng lưu lượng hành khách đã giảm mạnh trong năm 2026, tờ Cambodiness đưa tin.

Sân bay Techo do Trung Quốc xây dựng và được khánh thành năm 2025, là trọng tâm của sự phát triển nhanh chóng ngành hàng không Campuchia.

Nhưng thách thức của Campuchia đã chuyển từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng sân bay sang việc đảm bảo các hãng hàng không có thể lấp đầy chỗ ngồi tại đó.

Nhu cầu hành khách suy yếu. Một số tuyến bay gặp khó khăn hoặc bị tạm ngừng hoạt động, và kết nối nội địa hạn chế đã khiến du khách đến Phnom Penh khó có thể di chuyển đến các điểm du lịch lớn khác. Các chuyên gia cho rằng Campuchia cần một cách tiếp cận phối hợp hơn trong phát triển đường bay, quảng bá du lịch và hỗ trợ các hãng hàng không nếu muốn đưa sân bay mới thành động lực tăng trưởng bền vững.

Sin Chansereyvutha, người phát ngôn của Cục Hàng không Dân dụng Nhà nước (SSCA), cho biết ngành hàng không Campuchia đang trải qua giai đoạn điều chỉnh và phục hồi trong năm 2026, mang đến cả cơ hội và thách thức.

Trong 7 tháng đầu năm, Campuchia đón khoảng 3,71 triệu hành khách đường hàng không, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025. Số chuyến bay giảm khoảng 1% xuống còn 37.248 chuyến, trong khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng 21% lên khoảng 57.103 tấn.

Ông Chansereyvutha cho biết: “Chúng ta không nên chỉ nhìn vào số lượng hành khách như một chỉ số duy nhất, mà còn phải xem xét lưu lượng hành khách, số chuyến bay, vận tải hàng không, kết nối quốc tế, năng lực sân bay và tình hình kinh tế và du lịch nói chung”.

Mặc dù nhu cầu hành khách tạm thời giảm sút, ông cho biết hoạt động kinh tế liên quan đến vận tải hàng hóa và logistics đã cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Chuyên gia du lịch người Hà Lan Peter Brongers cho biết Campuchia về cơ bản đã khắc phục được khoảng cách về cơ sở hạ tầng sân bay nhưng hiện đang đối mặt với một vấn đề khác: không có đủ hành khách để đáp ứng công suất mới.

Sân bay quốc tế Techo có khả năng phục vụ từ 13 - 15 triệu hành khách mỗi năm. Việc khai trương sân bay này diễn ra sau khi sân bay quốc tế Siem Reap Angkor mở cửa vào năm 2023.

Nhưng lượng hành khách lại không theo kịp.

Sân bay quốc tế Techo đã đón khoảng 656.000 lượt khách đến trong 5 tháng đầu năm 2026, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Siem Reap ghi nhận khoảng 274.000 lượt khách đến, giảm 11%.

Sihanoukville, cửa ngõ chính dẫn đến bờ biển phía nam Campuchia, hiện chỉ đón 5 chuyến bay mỗi tuần, so với hơn 700 chuyến tại Sân bay Quốc tế Techo.

Brongers cho biết mạng lưới đường bay của Campuchia cũng cho thấy một câu chuyện tương tự.

Cả Etihad và Turkish Airlines đều đã khai trương các chuyến bay đến Phnom Penh trong năm qua. Nhưng một số đường bay khác lại gặp khó khăn.

Hãng hàng không Firefly đã khai trương tuyến bay Kuala Lumpur-Siem Reap vào tháng 11/2025 nhưng đã dừng 3 tháng sau đó. IndiGo đã hủy tuyến Siem Reap-Kolkata vào tháng 7, ngay cả khi Campuchia đang tích cực nhắm đến thị trường Ấn Độ.

Lao Airlines cũng đã tạm ngừng dịch vụ đến Siem Reap, trong khi Thai AirAsia cắt giảm một nửa số chuyến bay Bangkok-Phnom Penh, từ 14 xuống còn 7 chuyến mỗi tuần.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA), có 33 hãng hàng không kết nối Campuchia với thị trường ASEAN, Đông Á, Nam Á và Trung Đông. Trong nửa đầu năm 2026, có 29 hãng hàng không quốc tế, bao gồm 4 hãng hàng không nội địa, đang hoạt động tại Campuchia.

Tuy nhiên, quy mô của mạng lưới này không đồng nghĩa với số lượng hành khách tương đương với các nước láng giềng.

Ông Brongers cho biết, chỉ riêng trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã phục vụ 45 triệu hành khách và vượt qua Thái Lan vào tháng 8 để trở thành thị trường lớn thứ 2 Đông Nam Á về số lượng ghế theo lịch trình.

Campuchia cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các điểm đến khác trong khu vực.

Tại đảo Phú Quốc, một đường băng thứ hai và nhà ga mới đang được xây dựng nhằm nâng cao công suất hàng năm lên 20 triệu hành khách trước thềm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Riêng sân bay Phú Quốc đã phục vụ khoảng 6 triệu hành khách vào năm ngoái. Để so sánh, 3 sân bay quốc tế của Campuchia cộng lại chỉ phục vụ 2,4 triệu hành khách trong 4 tháng đầu năm 2026.

Các hãng hàng không Campuchia đã có những bước tiến, nhưng vẫn còn bất lợi so với các hãng hàng không lớn hơn trong khu vực.

Chansereyvutha cho biết các hãng hàng không trong nhơcs đang đối mặt với khoảng cách quy mô đáng kể. Các hãng hàng không khu vực lớn vận hành đội bay lớn hơn, mạng lưới trung chuyển rộng khắp và nguồn lực tài chính dồi dào hơn.

Điều đó khiến việc cạnh tranh chủ yếu dựa vào giá vé trở thành một chiến lược đầy rủi ro.

Ông cho rằng các hãng hàng không Campuchia nên tập trung phát huy thế mạnh ở những lĩnh vực mà họ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn, bao gồm cải thiện kết nối nội địa và tăng cường liên kết giữa Phnom Penh với các điểm đến như Siem Reap, Sihanoukville và Koh Kong.

Ông Brongers cho biết: “Xây dựng một sân bay lớn không tự động có nghĩa là sẽ thu hút được nhiều hành khách hơn”. Campuchia cũng cần hỗ trợ các tuyến bay mới nếu muốn thu hút thêm khách du lịch.

“Không hãng hàng không nào cam kết cung cấp máy bay cho một tuyến bay chưa được chứng minh chỉ vì thiện chí. Cơ quan du lịch Thái Lan giúp giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách đảm bảo số lượng ghế nhất định hoặc đồng tài trợ cho năm khai trương. Ban Du lịch Campuchia cũng có thể làm điều tương tự, nếu có đủ ngân sách,” ông nói.