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Hải quân Mỹ thừa nhận sự thật bẽ bàng trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi làm nhiệm vụ trong cuộc chiến với Iran

| | Tài chính quốc tế

Hải quân Mỹ tiết lộ thông tin chưa từng được công bố trước đây.

Hải quân Mỹ thừa nhận sự thật bẽ bàng trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi làm nhiệm vụ trong cuộc chiến với Iran- Ảnh 1.

Theo CNN đưa tin hôm 24/9, trích dẫn một bức thư từ quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, 8 binh sĩ thuộc biên chế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã cố tự tử trong một đợt triển khai kéo dài 10 tháng, bao gồm cả cuộc chiến của nước này với Iran.

Chiếc tàu sân bay này, bắt đầu triển khai từ cuối tháng 11/2025, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông hồi đầu năm nay sau khi xuất hiện các báo cáo về vấn đề hậu cần và bảo trì, thiếu lương thực và vật tư thiết yếu, thiếu nước nóng và nước uống, cũng như các sự cố về hệ thống đường ống nước.

Trong văn bản trả lời các câu hỏi của Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand về tinh thần và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn tàu USS Abraham Lincoln, quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao đã tiết lộ con số chưa từng được công bố trước đây. Ông Cao cũng lưu ý rằng không có quân nhân nào tự tử trong suốt đợt triển khai dự kiến kết thúc vào tháng 5 nhưng đã được gia hạn vô thời hạn.

Vào tháng 8, các hãng thông tấn quân sự Navy Times và Stars and Stripes đưa tin, trích dẫn lời gia đình các thành viên thủy thủ đoàn, rằng tinh thần sa sút, kiệt sức và các vấn đề sức khỏe tâm thần đã khiến một số thủy thủ tìm cách nhảy xuống biển.

Lầu Năm Góc đã tiến hành sa thải một số nhân viên biên tập cấp cao tại tờ Stars and Stripes với lý do bất tuân lệnh, sau khi tờ báo này đưa tin về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm các vấn đề liên quan đến nguồn cung cấp vũ khí và việc kéo dài thời gian triển khai của tàu USS Abraham Lincoln. Động thái này diễn ra sau khi các nhân viên cấp cao công khai phản đối sự can thiệp tiềm tàng của Lầu Năm Góc vào tính độc lập biên tập của tờ báo.

Tháng trước, nhiều hãng truyền thông dẫn lời các quan chức cho biết tàu sân bay cuối cùng cũng đang trên đường về nước sau đợt triển khai kéo dài. Đầu tuần này, tờ Military Times đưa tin rằng tàu và Nhóm Tác chiến Tàu sân bay 3 đã cập cảng Guam để thực hiện tiếp tế ngắn, chính thức đánh dấu tháng thứ 10 của nhiệm vụ đợt này.

Việc xác nhận các vụ tự tử bất thành đã được truyền thông tiết lộ trước đó diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11, trong bối cảnh dư luận ngày càng bất mãn với cuộc chiến tranh Iran.

Đầu tuần này, một cuộc thăm dò do SSRS thực hiện cho CNN cho thấy sự phản đối của người Mỹ đối với cuộc chiến ở Iran đã trở nên gay gắt hơn, với gần 2/3 số người được hỏi cho rằng Mỹ không giành được chiến thắng trong cuộc xung đột và một tỷ lệ lớn hơn nữa cho rằng Tổng thống Donald Trump không làm đủ để chấm dứt nó. Tuần trước, một cuộc khảo sát toàn quốc của Fox News cho thấy 71% số người được hỏi tin rằng chính quyền hiện tại thiếu kế hoạch để chấm dứt chiến tranh, trong khi 60% gọi hành động quân sự chống lại Iran là “quyết định sai lầm”.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần cáo buộc các phương tiện truyền thông lan truyền "tin giả" về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Iran, bao gồm cả các báo cáo cho rằng kho vũ khí của Mỹ đã cạn kiệt.

Theo RT﻿

Y Vân

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