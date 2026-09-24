Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trở về nhà sau khi lũ rút, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi khi mở cửa phòng tắm

| | Tài chính quốc tế

Sự việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Một phụ nữ ở bang New South Wales, Australia, đã vô cùng kinh hãi khi trở về nhà sau đợt sơ tán vì lũ lụt khi phát hiện khoảng 40 con ếch trong bồn cầu nhà mình.

Sau khi được phép trở về nhà, người phụ nữ bước vào phòng tắm và bắt gặp cảnh tượng khó tin. Hàng chục con ếch xanh phủ kín miệng bồn cầu, thậm chí một số con còn ẩn phía sau nắp bồn cầu đang dựng lên.

Con gái của chủ nhà đã chụp lại hình ảnh và đăng lên mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng thu hút khoảng 10.000 lượt xem cùng hơn 100 bình luận.

Theo bài đăng, những con ếch xuất hiện trong nhà sau khi khu vực này hứng chịu lũ lụt. Một người dùng mạng cho rằng nước từ con suối hoặc ao gần đó có thể đã dâng cao, tràn vào hệ thống thoát nước và đẩy ngược nước cùng những con ếch vào đường ống của ngôi nhà.

Trở về nhà sau khi lũ rút, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi khi mở cửa phòng tắm - Ảnh 1.

Hình ảnh hàng chục con ếch chen chúc trong bồn cầu khiến nhiều người dùng mạng không khỏi rùng mình. Một người cho biết mình mắc chứng sợ ếch nghiêm trọng, đồng thời nói rằng nếu gặp cảnh tượng tương tự, anh sẽ vô cùng hoảng loạn.

Sự việc xảy ra sau đợt lũ lụt và cho thấy động vật có thể tìm đến những nơi bất ngờ để tránh dòng nước dâng cao.

Theo Express UK

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
nhà, con ếch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga gửi tin buồn bất ngờ cho cả thế giới

Nga gửi tin buồn bất ngờ cho cả thế giới Nổi bật

Phát hiện tuyến vận tải dài 80 km, có lúc phải trả phí lên tới 130 tỷ đồng để đi qua

Phát hiện tuyến vận tải dài 80 km, có lúc phải trả phí lên tới 130 tỷ đồng để đi qua Nổi bật

Tòa tháp đôi cao hơn Landmark 72 đã dựng xong một nửa, vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Tòa tháp đôi cao hơn Landmark 72 đã dựng xong một nửa, vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

14:45 , 24/09/2026
Một doanh nhân quyên góp 121 kg vàng trị giá 380 tỷ đồng cho đền thờ

Một doanh nhân quyên góp 121 kg vàng trị giá 380 tỷ đồng cho đền thờ

14:25 , 24/09/2026
Một kênh đào mới mở, Campuchia có “đường tắt” sang Trung Quốc: Động lực cho tăng trưởng

Một kênh đào mới mở, Campuchia có “đường tắt” sang Trung Quốc: Động lực cho tăng trưởng

14:15 , 24/09/2026
Lần đầu tiên trong lịch sử: Phát hiện tín hiệu kỳ lạ từ hành tinh ngoài hệ mặt trời, từ trường mạnh hơn Trái Đất hơn 2.000 lần

Lần đầu tiên trong lịch sử: Phát hiện tín hiệu kỳ lạ từ hành tinh ngoài hệ mặt trời, từ trường mạnh hơn Trái Đất hơn 2.000 lần

13:50 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên