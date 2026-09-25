Gần 400 vệ tinh Nga đang làm gì trên quỹ đạo?

Hãng Interfax ngày 22/9 cho biết, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos - ông Dmitry Bakanov - đã thảo luận về quy mô của chòm sao vệ tinh trên quỹ đạo của Nga, cũng như số lượng thiết bị vũ trụ phóng lên quỹ đạo vào năm 2026.

Ảnh: Sergey Savostyanov/TASS

"Trong năm 2026, khoảng 60 vệ tinh và thiết bị vũ trụ đã được phóng lên quỹ đạo. Chúng bao gồm các vệ tinh viễn thông, định vị và quan trắc Trái đất từ xa. Tổng số thiết bị vũ trụ trong chòm sao vệ tinh tính đến nay của Nga sát mốc 400 chiếc" - Người đứng đầu Roscosmos cho biết.

Ông Dmitry Bakanov đã nêu bật hai dự án: Loạt vệ tinh khí tượng địa tĩnh Elektro-L, cập nhật dữ liệu khí tượng cứ sau 15 phút; và vệ tinh radar Obzor, cung cấp hình ảnh chi tiết cao về bề mặt Trái đất, hoạt động hiệu quả bất kể ngày đêm, đảm bảo dòng dữ liệu giám sát không bao giờ bị gián đoạn, theo Interfax.

Đáng chú ý, năng lực quan sát Trái đất từ xa – "trái tim" trong nhiệm vụ giám sát khí hậu, tài nguyên và dự báo thiên tai – tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu trong đợt mở rộng quy mô lần này của Nga, đóng vai trò là "mắt thần" kết nối không gian với đời sống mặt đất.

Hình ảnh mang tính minh họa do AI thực hiện.

Vệ tinh Nga thực hiện các nhiệm vụ:

Giám sát khí hậu, thời tiết: Cung cấp dữ liệu khí tượng chuẩn xác theo thời gian thực, quét sạch các điểm mù trên bản đồ dự báo bão, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Quản lý tài nguyên, nông nghiệp: Theo dõi diện tích rừng, đánh giá tình trạng thảm thực vật, quản lý nguồn nước và hỗ trợ quy hoạch vùng canh tác nông nghiệp ở quy mô cực lớn.

Ứng phó thiên tai, cứu hộ: Phát hiện sớm các đám cháy rừng, trận lũ lụt hay biến động địa chất, cung cấp hình ảnh ảnh vệ tinh sắc nét phục vụ công tác cứu hộ khẩn cấp.

Sự tăng trưởng vượt bậc lên tới gần 400 vệ tinh không chỉ khẳng định vị thế của Nga trong lĩnh vực chinh phục không gian, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới trong việc ứng dụng công nghệ vũ trụ vào nhiệm vụ giám sát, bảo vệ và phát triển bền vững Trái Đất.

Tham khảo: Interfax