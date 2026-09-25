Món quà đặc biệt tặng ông Tập Cận Bình: Ông Trump và phu nhân cùng tham gia thiết kế

Trong bài phát biểu trước bữa tiệc cấp nhà nước tại Nhà Trắng hôm 24/9, ông Trump đã hé lộ món quà lưu niệm dành cho ông Tập Cận Bình nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Mỹ. Đó là bức tượng đại bàng đầu trắng, đậu trên một cành cây đặt trên bục.

Ông Trump cho biết bức tượng do một nghệ sĩ Mỹ thiết kế nhưng có sự đóng góp của cá nhân ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

"Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ và là hiện thân của tinh thần tự do, vươn cao của nước Mỹ", ông Trump nói. "Chúng tôi hy vọng bức tượng sẽ tìm được một vị trí đẹp, một vị trí tuyệt vời ở Bắc Kinh".

Ông Tập đã đứng dậy khỏi ghế để vỗ tay tán thưởng món quà sau khi ông Trump nói.

Trước đó trong ngày, ông Tập đã công bố rằng Trung Quốc sẽ gửi 1 cặp gấu trúc đến Sở thú Atlanta với tư cách là những "sứ giả hữu nghị."

Gấu trúc từ lâu đã đóng vai trò là "nhà ngoại giao" của Trung Quốc. Nước này từng gửi hai con gấu trúc đến Mỹ ngay sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nixon tới Bắc Kinh vào năm 1972, khi Đệ nhất phu nhân Pat Nixon bày tỏ với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai rằng bà rất yêu loài gấu này. Các sở thú ở San Diego và Memphis cũng từng tiếp đón gấu trúc, những chú gấu thường được đưa trở về Trung Quốc sau thời gian cho mượn.

Sở thú Atlanta đã đưa một gia đình gấu trúc trở về Trung Quốc vào tháng 10/2024 và kể từ đó đến nay vẫn tiến hành các cuộc đàm phán để tiếp nhận một cặp gấu trúc khác. Trong nhiều thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên không có gấu trúc nào ở Mỹ.

Tuy nhiên, nghĩa cử của ông Tập hôm 24/9 đã chính thức xác nhận: Sở thú Atlanta sẽ sớm đón nhận Ping Ping (Bình Bình), một chú gấu trúc đực, và Fu Shuang (Phúc Song), một cô gấu trúc cái. Cả hai đều sinh ra tại Trung Quốc vào năm 2020.