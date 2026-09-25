Ông Trump mời 'dàn sao' công nghệ dự quốc yến chiêu đãi ông Tập Cận Bình: Có Elon Musk, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Sam Altman...

Tối 24/9 theo giờ Washington, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức quốc yến tại East Room, Nhà Trắng, chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Tập tới Mỹ.

Nhà Trắng cho biết bữa tiệc có sự tham dự của các quan chức chính phủ cùng đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là danh sách khách mời có sự xuất hiện của "dàn sao" trong lĩnh vực công nghệ.

Theo Reuters, những CEO công nghệ có mặt hoặc được xác nhận trong danh sách khách mời gồm Jensen Huang (Nvidia), Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Eric Yuan (Zoom), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google/Alphabet), Cristiano Amon (Qualcomm), Elon Musk (Tesla/SpaceX) và Michael Dell (Dell Technologies).

Trong đó, một nguồn tin khác lần xác nhận sự tham dự của Zuckerberg, Jensen Huang, Cristiano Amon, Greg Brockman và Sam Altman; Satya Nadella cũng được bổ sung vào danh sách trước thềm sự kiện.

Một số cái tên đáng chú ý khác cũng xuất hiện tại bàn tiệc. Tim Cook, người vừa rời vị trí CEO Apple và trở thành Chủ tịch HĐQT, tham dự; Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, cũng có mặt. AP ghi nhận Sam Altman ký tặng người hâm mộ khi tới Nhà Trắng, trong khi Jensen Huang lựa chọn tuxedo thay cho chiếc áo khoác da đen quen thuộc. Bernard Arnault, CEO tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH, cũng dự tiệc.

Reuters cho biết ngoài giới công nghệ, quốc yến còn có CEO Pfizer Albert Bourla, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon và CEO Citigroup Jane Fraser.

Thực đơn bữa tiệc có gì?

Thực đơn do văn phòng Đệ nhất phu nhân công bố, lấy cảm hứng từ “nguyên liệu Mỹ với ảnh hưởng tinh tế của ẩm thực Trung Quốc”.

Bữa tối bắt đầu bằng rượu vang sủi Schramsberg Blanc de Noir, nhằm gợi nhớ “Toast to Peace” giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại Bắc Kinh năm 1972.

Món khai vị là súp bí vàng velouté, nấm rừng, rau thơm, pancetta giòn và dầu hành lá.

Món chính là cá vược phủ mè, ăn kèm cải thìa non om, cà tím nướng và sauce verte.

Tráng miệng gồm vanilla crémeux, nhân cherry chua, walnut frangipane và kem làm từ mật ong thu hoạch tại Nhà Trắng. AP cho biết các món ăn được phục vụ trên bộ đồ sứ đỏ từ thời Tổng thống Ronald Reagan.

Dù vậy, buổi tiệc gây chú ý khi vắng bóng các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. AP cho biết một số lãnh đạo cấp cao của các công ty Trung Quốc đã đến Washington ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhưng di chuyển riêng, không đi cùng ông Tập.

Theo Reuters, AP