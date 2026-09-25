Giá bạc thỏi, bạc miếng ngày 25/9 tại Ancarat, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì dưới mức 64 USD/ounce và đang trên đà giảm khoảng 4% trong tuần. Giá bạc thế giới đang giữ 1,99 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 250.000 đồng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Giá kim loại quý chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt khi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa để kiềm chế lạm phát.

Vào thứ Năm 24/9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 và 2004, trong khi đồng đô la leo lên mức cao nhất trong gần hai tháng. Những diễn biến này diễn ra khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng và lãi suất cao hơn. Thị trường hiện đang dự báo khoảng 67% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10, sau lần tăng đầu tiên trong ba năm vào tuần trước.

Trong ngắn hạn, bạc vì vậy vẫn chịu sức ép giảm khi USD và lợi suất cùng đi lên; khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lãi suất Mỹ và sức mạnh của đồng USD.

Trong khi đó, giá dầu giảm sau các báo cáo cho rằng Mỹ và Iran đang xem xét một thỏa thuận theo từng giai đoạn có thể mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.