Việt Nam có 'túi nước nóng' tự nhiên 70°C giữa núi rừng: rộng 120ha, sắp triển khai mô hình giống Nhật Bản, Hàn Quốc

Việt Nam có một địa điểm sở hữu nguồn nước nóng tự nhiên khoảng 70°C giữa núi rừng, đang được quy hoạch thành khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe rộng khoảng 120ha với nhiều mô hình dịch vụ mới.

Nguồn nước nóng 70°C tự nhiên

Tại thôn Vạt, xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang có suối khoáng Quảng Ngần, nơi sở hữu nguồn nước nóng tự nhiên khoảng 70°C. Theo thông tin, nguồn nước này chứa nhiều vi chất và được xem là lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Khu vực Quảng Ngần nằm gần Quốc lộ 4C và tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, tạo điều kiện kết nối với các địa bàn trong tỉnh cũng như khu vực Hà Giang. Hiện khu đất được đưa vào danh mục thu hút đầu tư ngoài ngân sách với tổng diện tích khoảng 120ha.

Đáng chú ý, đây không chỉ là một điểm suối khoáng được khai thác nhỏ lẻ. Tỉnh Tuyên Quang đang định hướng hình thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí gắn với nguồn nước nóng tự nhiên.

Quy hoạch khu nghỉ dưỡng rộng 120ha

Theo thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh, khu hỗn hợp du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí suối khoáng Quảng Ngần có diện tích khoảng 120ha. Trong đó, khu đất khoảng 10,7ha đã được quy hoạch đất thương mại - dịch vụ và giải phóng mặt bằng, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang quản lý.

Tháng 8/2026, UBND xã Việt Lâm tổ chức hội nghị thuyết trình đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch suối khoáng Quảng Ngần. Theo phương án được trình bày, riêng phân khu A - phân khu dịch vụ du lịch có quy mô khoảng 121,63ha, tập trung vào tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và khai thác nguồn suối khoáng gắn với du lịch nghỉ dưỡng.

Việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 đang được hoàn thiện để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Địa phương cũng yêu cầu việc phát triển phải gắn với bảo vệ nguồn khoáng, cảnh quan và môi trường.

Hướng tới mô hình nghỉ dưỡng kiểu Nhật

Một trong những điểm đáng chú ý của ý tưởng phát triển Quảng Ngần là không chỉ xây khu tắm khoáng thông thường. Tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư phát triển các khu resort tập trung vào detox, thiền và yoga, đồng thời nghiên cứu các mô hình dưỡng lão theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó là mô hình khu đô thị sinh thái khoáng nóng dành cho nhóm khách hàng muốn sở hữu "ngôi nhà thứ hai", kết hợp nghỉ dưỡng với không gian sống xanh và chăm sóc sức khỏe.

Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe mà Tuyên Quang đang đưa vào kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Trong đề án phát triển du lịch của tỉnh, suối khoáng Quảng Ngần được xác định cùng Mỹ Lâm, Thanh Hà và Nậm Choong là những địa điểm có tiềm năng phát triển loại hình du lịch này.

Hiện Tuyên Quang đang kêu gọi cả nguồn vốn trong nước và FDI cho dự án Quảng Ngần, thay vì một nhà đầu tư cụ thể đã được lựa chọn. Đây là điểm cần lưu ý khi đánh giá tiến độ dự án.

Tuy vậy, việc địa phương đã đưa dự án vào danh mục thu hút đầu tư, có quỹ đất được giải phóng mặt bằng và đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho thấy Quảng Ngần đang được chuẩn bị để phát triển thành một điểm du lịch quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Nếu được triển khai, lợi thế lớn nhất của nơi này không nằm ở một công trình đơn lẻ mà ở chính nguồn khoáng nóng tự nhiên khoảng 70°C giữa không gian miền núi. Từ một điểm có tiềm năng nghỉ dưỡng, Quảng Ngần đang được định hướng trở thành quần thể du lịch kết hợp thư giãn, chăm sóc sức khỏe, thể thao và trải nghiệm, góp thêm một sản phẩm khác biệt cho bản đồ du lịch Tuyên Quang.