Loại cây gỗ quý giúp Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành ông trùm thế giới: Từ vỏ đến lá đều hái ra tiền, Mỹ liên tục lùng mua

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 8/2026, xuất khẩu quế đạt 10.348 tấn, kim ngạch 27,4 triệu USD, giảm 12,2% về lượng và 9,5% về giá trị so với tháng 7. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu vẫn tăng 12%, cho thấy nhu cầu đối với quế Việt Nam đang duy trì ở mức khá.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 83.433 tấn quế, đạt kim ngạch 213,9 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% về lượng và 1,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Châu Á vẫn duy trì vị thế khu vực tiêu thụ lớn nhất với 56.363 tấn, chiếm 67,6% tổng lượng xuất khẩu của cả nước, nhưng đã giảm 8,2% so với cùng kỳ.

Thị trường Ấn Độ tính chung 8 tháng đạt 32.920 tấn (chiếm 39,5%), giảm nhẹ 0,4%. Đáng chú ý, một số thị trường châu Á ghi nhận mức sụt giảm khá sâu như UAE giảm 29%, Trung Quốc giảm 37,5% và Indonesia giảm 37,7%.

Trái ngược với đà giảm tại châu Á, các thị trường khác ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực. Trong 8 tháng qua, xuất khẩu quế vào châu Mỹ tăng 35,1% (riêng Mỹ tăng 29,3%, chiếm 13,6% tổng lượng xuất khẩu quế của Việt Nam). Thị trường châu Âu tăng 4,3%, trong khi châu Phi tăng mạnh 24,8%. Sự tăng trưởng và mở rộng tại các khu vực này đã góp phần quan trọng bù đắp cho mức sụt giảm tiêu thụ tại khu vực châu Á.

Theo số liệu từ Tridge, sản lượng quế của 4 nhà sản xuất lớn nhất thế giới lần lượt là Indonesia đạt sản lượng 89.000 tấn, Trung Quốc 82.000 tấn, Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu về sản lượng quế với 41.000 tấn, Srilanka đạt 24.000 tấn.

Có thể thấy Việt Nam chỉ có sản lượng quế khoảng 41.000 tấn/năm, chỉ bằng 1/2 so với Trung Quốc và Indonesia tuy nhiên hiện nước ta đã dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu quế.

So sánh trong tháng 7, theo số liệu thống kê của ITC, Trung Quốc xuất khẩu 2.695 tấn quế, kim ngạch đạt 6,6 triệu USD. Trong khi đó, Indonesia xuất khẩu 3.180 tấn quế, kim ngạch đạt 10,3 triệu USD. Để so sánh, Việt Nam xuất khẩu 11.788 tấn quế, kim ngạch đạt 30,3 triệu USD trong tháng 7, bỏ xa 2 đối thủ còn lại.

Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế lớn trên thế giới. Loại vỏ khô có vị ngọt, cay đậm đà cùng hương thơm ấm nồng này của Việt Nam là gia vị được sử dụng phổ biến trong cả món ngọt lẫn món mặn, được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, trong đó có Ấn Độ, Mỹ, Bangladesh...

Theo VPSA, Việt Nam có tiềm năng lớn về phát triển vùng nguyên liệu quế nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số địa phương ở khu vực miền Trung.

Lợi thế nổi bật của cây quế nằm ở khả năng khai thác toàn diện. Trong đó, lá và cành được sử dụng để chưng cất tinh dầu; vỏ quế là nguyên liệu quan trọng cho ngành gia vị và dược liệu; gỗ quế được ứng dụng trong sản xuất đồ dùng và vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, nhu cầu về gia vị của thế giới vẫn ở mức cao, không chỉ trong ngành thực phẩm mà còn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển ứng dụng trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Việt Nam đã có hàng chục công ty đầu tư dây chuyền chế biến quế hiện đại, cho ra sản phẩm quế xay, quế bột để đáp ứng yêu cầu của thị trường.