Bước nhảy vọt của Việt Nam: Nga sẵn sàng mang "năng lực then chốt", xây ngành công nghệ cao chưa từng có

Hãng thông tấn TASS cho biết, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom) sẽ hỗ trợ thành lập một trung tâm công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Thông tin này được bà Ekaterina Solntseva, Giám đốc Công nghệ Lượng tử của Tập đoàn Rosatom, công bố tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga tổ chức ngày 9/9/2026 tại Nga.

"Kiềng ba chân" trong hợp tác lượng tử Việt Nam - Nga

Nói về lộ trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao hoàn toàn mới tại Việt Nam (công nghệ lượng tử), bà Ekaterina Solntseva chỉ rõ cả hai nước - thông qua Tập đoàn Rosatom và Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam - cần thực hiện đồng thời 3 trọng tâm:

Thứ nhất, cùng nhau xây dựng lộ trình phát triển lượng tử và thiết kế trung tâm công nghệ lượng tử, dự kiến sẽ được thành lập tại Việt Nam;

Thứ hai, cùng nhau triển khai lộ trình này, bao gồm việc thành lập các phòng thí nghiệm chung;

Thứ ba, đào tạo nhân lực.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

"Đây là một nhiệm vụ quan trọng và rất phức tạp. Trong một thời gian ngắn, về cơ bản chúng ta cần tạo ra một ngành công nghiệp công nghệ cao mới. Tôi tin rằng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử sẽ cho phép hai nước khai thác tối đa các cơ hội dành cho các quốc gia có ngành công nghiệp lượng tử phát triển", Giám đốc Công nghệ Lượng tử của Rosatom nói thêm.

Hiện nay, Tập đoàn Rosatom chịu trách nhiệm thực hiện lộ trình phát triển lĩnh vực công nghệ cao điện toán lượng tử tại Nga - một trong những năng lực chiến lược then chốt của "xứ Bạch Dương".

Tại Việt Nam, công nghệ lượng tử được coi là lĩnh vực chiến lược ưu tiên. Sự quan tâm đến những phát triển lượng tử của Nga được thể hiện ở cả cấp chính phủ và giới khoa học.

Công nghệ lượng tử bùng nổ toàn cầu - Chất xúc tác cho chuyển đổi xanh

Theo báo cáo mới nhất của Precedence Research, quy mô thị trường công nghệ lượng tử toàn cầu dự kiến sẽ tăng bùng nổ từ 1,99 tỷ USD năm 2026 lên 11,12 tỷ USD năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 21,24% từ năm 2026 đến năm 2035.

Điện toán lượng tử được xem là công nghệ tiên tiến tiếp theo. Ảnh: Anna Szilagyi/EFE via EPA

Công nghệ lượng tử bao gồm điện toán lượng tử, cảm biến lượng tử, truyền thông lượng tử và các vùng lượng tử.

Thị trường này có nhiều ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu y học, phát hiện sớm thiên tai, quan sát Trái đất, thám hiểm không gian...

Riêng điện toán lượng tử được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh vì chúng vượt trội trong việc giải quyết các bài toán phân tử và tối ưu hóa phức tạp mà máy tính cổ điển không thể xử lý được.

Theo báo cáo chuyên đề của S&P Global Energy, điện toán lượng tử có thể mở khóa các năng lực trong nhiều lĩnh vực như khám phá vật liệu tiên tiến, phát triển chất xúc tác hiệu quả hơn cho hydro xanh, hóa học pin dung lượng cao, hóa học thu giữ carbon...

Hiệp hội Phát triển Kinh tế Lượng tử (QED-C) vào tháng 9/2026 cho biết, riêng thị trường điện toán lượng tử toàn cầu có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh chóng - từ 1,4 tỷ USD năm 2025 tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm, đạt hơn 3 tỷ USD vào năm 2028.

Nhờ độ chính xác và tốc độ hoạt động cao hơn, cùng với sự phát triển và nghiên cứu liên tục nhằm đạt được ưu thế lượng tử của các nhà sản xuất lớn của thế giới, công nghệ lượng tử đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Năng lực lượng tử của Rosatom Rosatom là tập đoàn công nghệ đa ngành quy mô lớn của Nga với hơn 550 tổ chức và khoảng 415.000 nhân viên. Dự án Lượng tử (từ 2020): Quản lý lộ trình R&D điện toán lượng tử, xây dựng hệ sinh thái gồm 19 viện/trường và hơn 750 chuyên gia.

Thành tựu công nghệ: Phát triển 4 bộ xử lý lượng tử nguyên mẫu (ion, nguyên tử trung tính, photon, siêu dẫn), đưa Nga vào top 3 thế giới về độ đa dạng nền tảng. Hiện Nga sở hữu 7 bộ xử lý lượng tử (5 bộ thuộc lộ trình quốc gia), trong đó 3 máy tính đã vượt mốc 70 qubit .

Định hướng & Ứng dụng: Lộ trình 2025–2030: Đẩy mạnh ứng dụng thực tế, trọng tâm là ngành hạt nhân Nga với hơn 30 dự án điện toán lượng tử thử nghiệm sớm. Từ năm 2026: Mở rộng R&D sang lĩnh vực cảm biến lượng tử.



Tham khảo: TASS, Atom Media