Bầu Đức trồng một loại cây 'bán giá nào cũng lãi': bội thu 7.500 tấn, sản lượng gấp 2 lần cả năm trước

Sản lượng sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai sau 9 tháng đầu năm 2026 đã đạt 7.500 tấn, gần gấp đôi cả năm 2025. Doanh nghiệp hiện có 2.500ha sầu riêng tại Việt Nam và Lào, trong đó một phần diện tích tại Lào sẽ bước vào vụ thu hoạch trong những tháng cuối năm.

Sản lượng tăng mạnh qua từng năm

Theo thông tin từ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), các nông trường sầu riêng của doanh nghiệp tại Gia Lai và Lào đang bước vào cao điểm thu hoạch mùa vụ 2026.

Tính đến tháng 9, tổng sản lượng sầu riêng thu hoạch thực tế đạt 7.500 tấn, gần gấp 2 lần sản lượng của cả năm 2025. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, HAGL thu hoạch 3.086 tấn, mang về 285,3 tỷ đồng doanh thu.

Sản lượng sầu riêng của doanh nghiệp tăng liên tục trong những năm gần đây. Năm 2024, HAGL thu hoạch khoảng 3.100 tấn, doanh thu 273 tỷ đồng. Sang năm 2025, sản lượng tăng lên 3.975 tấn, doanh thu đạt 378 tỷ đồng.

2.500ha sầu riêng tại Việt Nam và Lào

HAGL hiện quản lý khoảng 2.500ha sầu riêng, tập trung chủ yếu tại Gia Lai và Lào. Doanh nghiệp đang canh tác hai giống chính là Musang King và Monthong.

Đáng chú ý, thời điểm thu hoạch giữa các vùng có sự khác biệt. Diện tích tại Gia Lai thường bước vào chính vụ trong tháng 8 và tháng 9, trong khi sầu riêng tại Lào cho thu hoạch trái vụ tự nhiên vào khoảng tháng 10 và tháng 11.

Điều này đồng nghĩa sản lượng 7.500 tấn tính đến tháng 9 chưa phải con số cuối cùng của mùa vụ năm nay. HAGL còn có thêm sản lượng từ các diện tích tại Lào trong những tháng cuối năm.

Các vùng trồng sầu riêng của doanh nghiệp được quy hoạch theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P., đồng thời thực hiện đăng ký mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói để phục vụ xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc.

Phần diện tích sầu riêng mới trồng tại Campuchia hiện chưa bước vào giai đoạn khai thác.

Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực

Đà tăng sản lượng của HAGL diễn ra trong bối cảnh sầu riêng tiếp tục là một trong những mặt hàng đóng góp lớn cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam vượt qua Thái Lan về tổng lượng xuất khẩu sầu riêng tươi vào thị trường Trung Quốc. Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 1.868.003 tấn sầu riêng từ 5 quốc gia, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 987 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 91% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Về dài hạn, HAGL đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng diện tích cây trồng lên 30.000ha. Trong đó, sầu riêng dự kiến đạt 3.000ha, cà phê 20.000ha, chuối 7.000ha, dâu tằm 2.000ha và mắc ca 650ha. Riêng trong kế hoạch đầu tư năm 2026, HĐQT HAGL đã trình phương án trồng mới thêm 700ha sầu riêng.