Loạt SUV đô thị đồng loạt giảm giá tháng 9: Có xe rẻ hơn niêm yết 150 triệu, nhiều mẫu xuống dưới 600 triệu đồng

Bước sang tháng 9, nhiều hãng xe tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng trong bối cảnh nhóm xe gầm cao đô thị có sự cạnh tranh ngày càng rõ. Toyota lần đầu áp dụng hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Corolla Cross trong năm nay, Honda tăng ưu đãi cho HR-V, trong khi Mitsubishi tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Xforce.

Ở nhóm xe có mức giảm sâu, MG ZS VIN 2025 được một số đại lý giảm trực tiếp 140-150 triệu đồng. Jaecoo J5 cũng có giá ưu đãi thấp hơn niêm yết tới 100 triệu đồng.

Toyota tăng ưu đãi cho Yaris Cross, bổ sung Corolla Cross

Trong tháng 9/2026, Toyota Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Yaris Cross HEV, với giá trị tối đa khoảng 74 triệu đồng. Bản sử dụng động cơ xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross được hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý

Yaris Cross tại Việt Nam có hai tùy chọn động lực gồm máy xăng 1.5L và hệ thống Hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Xe có kích thước dài 4.310 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.655 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm.

Trong khi đó, Corolla Cross lần đầu được Toyota áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong năm 2026. Cả hai phiên bản được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 41-43,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Corolla Cross lần đầu được hỗ trợ lệ phí trước bạ trong năm 2026. Ảnh: Đại lý

Với giá niêm yết 820-870 triệu đồng, nếu quy đổi toàn bộ mức hỗ trợ, giá thực tế của Corolla Cross có thể giảm tương ứng xuống khoảng 779-826,5 triệu đồng. Mức chi thực tế còn phụ thuộc chính sách tại từng đại lý.

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Mitsubishi tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản Xforce trong tháng 9. Xforce GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng, được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng. Bản Luxury giá 665 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng, trong khi bản Ultimate giá 720 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 72 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tháng 9. Ảnh: Đại lý

Nếu quy đổi toàn bộ khoản hỗ trợ vào giá xe, mức chi tương ứng khoảng 545 triệu đồng với bản GLX, 599 triệu đồng với bản Luxury và 648 triệu đồng với bản Ultimate. Đây là mức quy đổi theo mức lệ phí trước bạ tối đa 10%, không phải mức giảm trực tiếp vào giá niêm yết.

Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda HR-V giảm trực tiếp 50 triệu đồng

Honda điều chỉnh chương trình bán hàng dành cho HR-V trong tháng 9. Hai phiên bản G và L cùng được giảm trực tiếp 50 triệu đồng, đồng thời tặng thêm một năm bảo hiểm.

Sau ưu đãi tiền mặt, HR-V G có giá khoảng 619 triệu đồng, còn bản L khoảng 700 triệu đồng. Giá niêm yết tương ứng của hai phiên bản là từ 669 triệu và 750 triệu đồng.

Honda HR-V giảm trực tiếp 50 triệu đồng trong tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý

Hai phiên bản G và L sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm và hộp số CVT. Bản e:HEV RS sử dụng hệ thống Hybrid với động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho công suất mô-tơ điện 129 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm.

Mazda CX-30, CX-3 tiếp tục giảm giá

Mazda duy trì chương trình ưu đãi cho CX-30 và CX-3 trong tháng 9/2026. CX-30 được ưu đãi tối đa 47 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi xuống từ khoảng 652 triệu đồng. Trong khi đó, CX-3 được giảm tối đa 35 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ khoảng 499 triệu đồng.

Bộ đôi Mazda tiếp tục được ưu đãi sâu. Ảnh: Đại lý

CX-30 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L, trong khi CX-3 tại Việt Nam sử dụng động cơ dung tích nhỏ hơn. Ngoài khoản ưu đãi trên giá xe, chính sách bán hàng tại từng đại lý có thể bao gồm thêm các chương trình tài chính hoặc quà tặng.

Jaecoo J5 có giá từ 499 triệu đồng

Jaecoo J5 Premium có giá niêm yết 599 triệu đồng, đi kèm ưu đãi trị giá 100 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi về mức 499 triệu đồng.

Jaecoo J5 Premium có giá sau ưu đãi từ 499 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Các phiên bản sử dụng năng lượng mới cũng được áp dụng chính sách riêng. Jaecoo J5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng và giá sau ưu đãi 599 triệu đồng; Jaecoo J5 SHS-H Flagship từ mức niêm yết 749 triệu đồng có giá sau ưu đãi 669 triệu đồng. Với Jaecoo J5 BEV Flagship, mức giá niêm yết là 749 triệu đồng, đi kèm ưu đãi 150 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi về mức 599 triệu đồng.

Omoda C5 và Omoda C5 SHS-H cũng được áp dụng ưu đãi trong tháng 9. Omoda C5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng, mức giá sau ưu đãi là 619 triệu đồng. Trong khi đó, C5 SHS-H Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng, đi kèm ưu đãi 80 triệu đồng và giá sau ưu đãi 669 triệu đồng.

Omoda C5 SHS-H được áp dụng ưu đãi trong tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, Jaecoo J5 và Omoda C5 cũng góp mặt tại Car Choice Awards 2026. Jaecoo J5 xuất hiện ở các hạng mục Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông, Xe thuần điện mới của năm, Xe mới trang bị nổi bật của năm và Xe GenZ của năm. Trong khi đó, Omoda C5 được đề cử ở hạng mục Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông và Xe mới trang bị nổi bật của năm.

MG ZS VIN 2025 giảm tới 150 triệu đồng

MG ZS là một trong những mẫu xe có mức giảm đáng chú ý nhất trong tháng 9, nhưng chương trình tập trung vào xe VIN 2025 còn tồn kho.

Theo ghi nhận tại đại lý, bản ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng được giảm trực tiếp khoảng 140 triệu đồng, còn khoảng 378 triệu đồng. Bản ZS Lux có giá niêm yết 588 triệu đồng, được giảm tới 150 triệu đồng, còn khoảng 438 triệu đồng.

MG ZS VIN 2025 được đại lý giảm tới 150 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Do áp dụng cho xe VIN 2025 với số lượng giới hạn, mức giá từ 378 triệu đồng không phải giá bán chung của MG ZS trên toàn thị trường. Chính sách có thể thay đổi khi lượng xe tồn kho được giải phóng.

Hyundai Creta có tổng ưu đãi tối đa 79 triệu đồng

Hyundai Creta tiếp tục được áp dụng chính sách ưu đãi trong tháng 9, với tổng giá trị quyền lợi tối đa được công bố ở mức 79 triệu đồng.

Khoản này bao gồm phần khuyến mại từ hãng, đại lý và quyền lợi liên quan đến thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. Vì vậy, 79 triệu đồng không hoàn toàn là khoản tiền được trừ trực tiếp vào giá niêm yết.

Hyundai Creta có tổng giá trị ưu đãi tối đa 79 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Mức ưu đãi thực tế của Creta có thể khác nhau tùy phiên bản và đại lý. Người mua cần tách riêng giá niêm yết, khoản tiền giảm trực tiếp và tổng giá trị quà tặng hoặc quyền lợi đi kèm để xác định mức chi cuối cùng.

Việc nhiều mẫu SUV và crossover đô thị cùng được điều chỉnh giá trong tháng 9 cho thấy các hãng và đại lý tiếp tục sử dụng chính sách bán hàng để cạnh tranh ở nhóm xe gầm cao phổ thông. Mức giảm giữa các mẫu xe cũng khá rộng, từ vài chục triệu đồng khi quy đổi hỗ trợ trước bạ đến 150 triệu đồng đối với một số xe VIN 2025 tồn kho.