Phát hiện 11 khối sắt khổng lồ nặng 287 tấn di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, đưa đến cảng nguyên vẹn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

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Để đưa 11 động cơ có tổng trọng lượng 287 tấn đến một nhà máy điện công suất 200 MW tại San Antonio, Colombia, đơn vị vận tải đã lựa chọn một tuyến đường dài hơn thay vì con đường ngắn nhất. Quyết định này xuất phát từ hàng loạt hạn chế về cầu, đường sá, địa hình và không gian tại công trường.

Theo Mammoet, công ty chuyên về vận chuyển và nâng hạ hàng hóa siêu trường, siêu trọng tham gia chiến dịch, đây là một trong những bài toán hậu cần đáng chú ý của dự án. Mục tiêu đặt ra là đưa toàn bộ động cơ đến công trường trong trạng thái nguyên vẹn, hạn chế tối đa việc tháo rời và lắp ráp lại tại nhà máy.

Ban đầu, các cảng Cartagena và Barranquilla được xem là những lựa chọn tự nhiên để tiếp nhận lô hàng từ châu Âu. Tuy nhiên, phương án qua Cartagena khiến quãng đường vận chuyển tăng thêm khoảng 100 km và kéo theo nhiều hạn chế trên tuyến đường bộ.

Cuối cùng, cảng công cộng Compas tại Tolú được lựa chọn. Cảng này nằm gần dự án hơn, dù hoạt động chủ yếu liên quan đến vận chuyển than thay vì tiếp nhận các thiết bị năng lượng có trọng lượng lớn.

Trước khi đưa ra quyết định, các kỹ sư phải đánh giá khả năng chịu tải của cảng và đặc biệt là cây cầu nối khu vực bến cảng với đất liền. Chỉ sau khi xác nhận hạ tầng có thể đáp ứng yêu cầu, lô động cơ mới được vận chuyển từ châu Âu đến Colombia.

Từ cảng, các động cơ được đưa lên những xe moóc sàn phẳng 20 trục và di chuyển tới khu vực chờ bên trong cảng. Sau đó, đoàn xe vận chuyển theo nhóm ba động cơ nhằm kiểm soát tốt hơn quá trình di chuyển trên những đoạn đường hẹp và có nhiều hạn chế.

Một trong những phương án từng được tính đến là tháo mỗi động cơ thành hai phần để giảm kích thước và thuận lợi hơn cho quá trình vận chuyển đường bộ.

Tuy nhiên, phương án này đồng nghĩa với việc phải lắp ráp lại tại công trường, kéo theo thêm nhân lực, thời gian, thiết bị và chi phí.

Edilber Guerrero, giám đốc bán hàng tại Mammoet, cho biết ban đầu khách hàng cho rằng việc vận chuyển các động cơ đã lắp ráp hoàn chỉnh đến công trường là không khả thi. Vì vậy, phương án tháo rời từng động cơ đã được cân nhắc.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá tổng thể, phương án vận chuyển nguyên trạng được lựa chọn. Theo Mammoet, việc này giúp giảm khối lượng công việc cần thực hiện sau khi thiết bị được đưa tới nhà máy.

Thách thức lớn nhất nằm ở tuyến đường bộ từ cảng đến San Antonio. Tuyến đường chính đi qua khu vực Sincelejo có một cây cầu dài khoảng 100 m nhưng không đáp ứng được yêu cầu chịu tải của đoàn xe.

Do đó, phương án này bị loại bỏ và đoàn xe chuyển sang các tuyến đường phụ. Một số đoạn đường hẹp và chưa được trải nhựa phải được san phẳng, gia cố và nén chặt. Cây cối dọc tuyến cũng được cắt tỉa để tạo đủ khoảng không cho đoàn xe đi qua.

Đặc biệt, năm cây cầu có khả năng chịu tải hạn chế trở thành những điểm cần xử lý riêng. Các đoạn đường dốc hỗ trợ được lắp đặt nhằm phân bổ tải trọng tốt hơn khi đoàn xe vượt qua cầu, giảm áp lực tập trung lên kết cấu.

Ngoài cầu và mặt đường, các đường dây điện thấp cũng được kiểm tra dọc tuyến. Những vị trí có nguy cơ cản trở đoàn xe được xử lý bằng cách nâng đường dây hoặc tạm thời ngắt kết nối.

Khi đoàn xe đi vào khu vực đô thị, việc vận chuyển tiếp tục phải phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát giao thông và xử lý các chướng ngại vật dọc đường.

Bên trong nhà máy, không gian hạn chế khiến việc di chuyển các thiết bị nặng trở nên phức tạp. Các động cơ sau đó được chuyển sang hệ thống xe vận chuyển mô-đun tự hành (SPMT), cho phép điều khiển chính xác hướng di chuyển và thực hiện những khúc cua hẹp.

Cuối cùng, hệ thống đường ray và thanh trượt được sử dụng để đưa các động cơ vào vị trí lắp đặt.

Kết quả, toàn bộ 11 động cơ được vận chuyển đến công trường trong trạng thái hoàn chỉnh. Việc không phải tháo rời và lắp ráp lại thiết bị tại nhà máy giúp giảm thêm một công đoạn đáng kể trong quá trình triển khai dự án.

Trường hợp tại San Antonio cho thấy đối với các dự án năng lượng quy mô lớn, bài toán logistics không chỉ nằm ở trọng lượng của thiết bị hay khả năng của phương tiện vận chuyển. Khả năng chịu tải của cầu, chất lượng mặt đường, chiều rộng tuyến đường, hệ thống điện và không gian tại công trường đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phương án vận chuyển.