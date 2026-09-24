Campuchia chuẩn bị đón tin vui chưa từng có trong 16 năm

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Campuchia đang tiến gần mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trong năm 2026, sau khi đạt gần 800.000 tấn trong 8 tháng đầu năm. Theo Liên đoàn Gạo Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này đã xuất khẩu khoảng 792.000 tấn gạo, trị giá 464 triệu USD, thông qua 61 doanh nghiệp tới 66 thị trường.

Liên minh châu Âu là một trong những thị trường lớn nhất, nhập khẩu khoảng 232.000 tấn, trị giá 175 triệu USD. Trung Quốc nhập khẩu 178.000 tấn, trị giá 105 triệu USD. Trong khi đó, 5 quốc gia ASEAN mua tổng cộng 315.000 tấn, trị giá 123 triệu USD.

Ngoài ra, các thị trường khác, chủ yếu tại châu Phi và Trung Đông, nhập khẩu khoảng 67.000 tấn, trị giá 60 triệu USD.

Gạo thơm hiện chiếm 57% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia. Các mặt hàng còn lại gồm gạo trắng hạt dài, gạo tấm, gạo đồ và gạo hữu cơ.

Với kết quả trên, Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia Lay Chhun Huor cho rằng nước này có khả năng hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn trong năm nay. Đây là mục tiêu được Chính phủ Campuchia đặt ra từ 16 năm trước nhằm thúc đẩy ngành lúa gạo trở thành một lĩnh vực xuất khẩu chủ lực.

Theo ông Huor, việc đạt mốc 1 triệu tấn không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng xuất khẩu trong một năm, mà còn tạo nền tảng cho sự ổn định và tăng trưởng dài hạn của ngành gạo Campuchia.

Về dài hạn, ông Huor cho biết Campuchia đặt mục tiêu trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, hướng tới vị trí thứ 4 hoặc thứ 5 toàn cầu.

Trong khi triển vọng xuất khẩu năm 2026 khá tích cực, tình hình thời tiết đang trở thành yếu tố được ngành gạo Campuchia quan tâm.

Theo ông Huor, tình trạng khô hạn bất thường đã làm chậm vụ thu hoạch lúa đầu tiên và khiến lịch gieo trồng vụ tiếp theo bị lùi gần 2 tháng. Thông thường, nông dân bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 7, nhưng năm nay thời điểm thu hoạch được dự báo phải lùi đến cuối tháng 9.

Tính đến ngày 30/7, hạn hán đã ảnh hưởng tới khoảng 289.855 ha ruộng lúa tại 8 tỉnh của Campuchia, theo ông Soth Kimkolmony, người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thảm họa. Các cơ quan chức năng đã hỗ trợ bơm và phân phối nước cho khoảng 147.000 ha.

Tại tỉnh Kampong Speu, tính đến ngày 2/9, khoảng 60.000 ha ruộng lúa bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Dù vậy, nông dân trong tỉnh đã gieo trồng khoảng 127.587 ha lúa trong mùa mưa, cao hơn mục tiêu 120.527 ha.

Tình trạng thiếu nước cũng đang tác động tới sản lượng lúa thu mua. Một số nhà máy xay xát tại Campuchia cho biết lượng lúa thu mua đã giảm khoảng 20-25% so với thông thường.

Theo ông Huor, rủi ro lớn hơn có thể xuất hiện trong vụ lúa khô đầu năm 2027 nếu lượng mưa trong những tháng tới không đủ để bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa.

"Nếu tháng này và tháng sau không có đủ mưa, nông dân có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới tiêu trong mùa vụ tiếp theo, trong khi các hồ chứa lớn ở Campuchia vẫn chưa đầy nước", ông nói.