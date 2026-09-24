Điện Máy Xanh tham vọng xóa 'Tech Gap' cho người dùng Việt?

Mỗi năm, thế giới liên tục đón nhận hàng loạt công nghệ đột phá từ AI, robot, kính thông minh, thiết bị đeo đến các hệ sinh thái smarthome. Một sản phẩm vừa trình làng tại Mỹ, Nhật Bản hay Trung Quốc thì chỉ trong tích tắc, người dùng Việt đã có thể xem video, đọc thông số và nắm rõ mọi tính năng.

Thế nhưng, cơ hội được cầm, chạm và trực tiếp sử dụng lại không hề theo kịp tốc độ đó. Rất nhiều thiết bị tiên tiến đã bước vào đời sống tại các thị trường lớn, trong khi người Việt vẫn mòn mỏi nhìn qua màn hình chiếc điện thoại.

Trăn trở về vấn đề này trong bài viết “Khoảng cách công nghệ của Việt Nam với thế giới” mới đây trên trang cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em gọi khoảng trống giữa biết và được trải nghiệm này là “Tech Gap”. Người đứng đầu Điện Máy Xanh bày tỏ sự nuối tiếc khi người Việt có sự nhạy bén với thông tin không kém bất kỳ quốc gia phát triển nào, nhưng cơ hội để họ trực tiếp sử dụng các sản phẩm đột phá lại luôn đi sau một nhịp. Thậm chí có những công nghệ mãi mãi không cập bến thị trường trong nước.

Bài viết "Khoảng cách công nghệ của Việt Nam với thế giới" của CEO Đoàn Văn Hiểu Em thu hút sự chú ý của người yêu công nghệ.

Điểm đáng ghi nhận trong góc nhìn này là tư duy vượt ra khỏi khuôn khổ kinh doanh thông thường. Ông Hiểu Em đã chủ động thừa nhận một khoảng trống lớn đang tồn tại của thị trường và tự hỏi doanh nghiệp của mình có thể làm gì để san lấp nghịch lý đó. Câu chuyện không còn dừng ở việc Điện Máy Xanh sẽ bán thêm mặt hàng gì hay mở rộng độ phủ ra sao.

Câu hỏi “Ai sẽ rút ngắn khoảng cách đó?” được chính ông Hiểu Em đặt ra như một sự gợi mở về bước đi tiếp theo của doanh nghiệp. Nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ hoạt động, ông nhận định sứ mệnh tìm kiếm sản phẩm tốt và đưa đến tay khách hàng với mức giá hợp lý dường như vẫn chưa đủ. Trong quá khứ, hệ thống này vốn luôn tiên phong mang lại những giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, và giờ đây, tư duy ấy đã vươn lên một tầm cao mới, vượt ra khỏi việc kinh doanh mua bán thuần túy.

Trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em có đăng clip về “The next DMX”, hé lộ nước đi sắp tới của thương hiệu

Đáng chú ý, từ khóa “The next DMX” không chỉ khép lại bài phân tích về khoảng cách công nghệ mà đã được vị CEO úp mở qua một video trước đó ít ngày. Động thái liên tiếp này khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi liệu “phiên bản" tiếp theo của Điện Máy Xanh có chính là lời giải thực tế cho bài toán Tech Gap mà ông đang trăn trở hay không.

Dù lời giải có là gì, cốt lõi của bước chuyển mình này vẫn hướng trọn vẹn về quyền lợi của người dùng trong nước. Đó là nỗ lực xóa bỏ hoàn toàn sự thiệt thòi của một thị trường thường xuyên "đến sau", đưa người Việt bước vào kỷ nguyên được trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm những đột phá công nghệ mới nhất ngang hàng với các quốc gia phát triển. Bởi vì những thế hệ trẻ người Việt, những người luôn đam mê khám phá, đam mê làm chủ công nghệ rất xứng đáng có được điều đó.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em khẳng định các nhà bán lẻ công nghệ phải đi xa hơn vai trò bán sản phẩm.

“Để người Việt không chỉ biết, mà còn được nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm”, ông Hiểu Em viết. Sau trăn trở về “Tech Gap”, điều công chúng chờ đợi là cách Điện Máy Xanh sẽ biến suy nghĩ ấy thành hành động. Liệu điều gì mang tính bước ngoặt nào sắp chính thức xuất hiện tại Việt Nam? Hãy chờ xem DMX và CEO Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giải bài toán đó bằng cách nào.