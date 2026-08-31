‘Biết dừng đúng lúc’: Ông Đoàn Văn Hiểu Em lên tiếng sau khi Điện Máy Xanh hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động tại thị trường Campuchia

Những ngày qua, thông tin liên quan đến dự án đầu tư của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) tại Campuchia nhận được sự quan tâm của thị trường, kéo theo nhiều thông tin được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông về hành trình của doanh nghiệp tại thị trường này.

Trước những thông tin trên, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh, chia sẻ thêm về quá trình DMX gia nhập thị trường Campuchia, từ việc mở cửa hàng BigPhone đầu tiên, chuyển đổi sang mô hình Bluetronics, mở rộng quy mô đến khi dừng hoạt động kinh doanh tại đây. Theo ông Hiểu Em, đây là thị trường quốc tế đầu tiên giúp doanh nghiệp có những trải nghiệm thực tế trong quá trình bước ra khu vực.

Dưới đây là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của DMX tại Campuchia được ông Hiểu Em chia sẻ theo các mốc thời gian cụ thể từ các nguồn tin công khai của doanh nghiệp và báo chí:

- Ngày 3/01/2017: Khởi đầu dự án: Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, mở đầu cho hành trình đầu tiên của chúng tôi tại thị trường quốc tế.

- Ngày 23/06/2017 - BigPhone đầu tiên: Khai trương cửa hàng BigPhone đầu tiên tại Phnom Penh, cũng là cửa hàng đầu tiên của MWG bên ngoài Việt Nam.

- Ngày 2019–06/2020, BigPhone đến Bluetronics: Đến năm 2019, BigPhone đạt 19 cửa hàng. Tháng 6/2020, mô hình được chuyển đổi sang Bluetronics, mở rộng từ điện thoại sang điện thoại – điện máy.

- Cuối 2020 – 50 cửa hàng: Sau khoảng 6 tháng chuyển đổi mô hình, Bluetronics đạt 50 cửa hàng, hiện diện tại 15/25 tỉnh thành Campuchia.

- Giữa 2021 – 55 cửa hàng: Bluetronics đạt quy mô cao nhất khoảng 55 cửa hàng, trở thành một trong những chuỗi điện thoại – điện máy có quy mô lớn tại Campuchia.

- Từ 2021–2022 – Bài toán hiệu quả: Mô hình không quá tệ, nhưng quy mô thị trường nhỏ; trong khi Bluetronics thực hiện VAT và chịu thuế nhập khẩu khiến giá bán cao hơn các cửa hàng nhỏ lẻ khoảng 10–15%. Nếu giảm giá để cạnh tranh thì mô hình khó đảm bảo lợi nhuận.

- Cuối 2022–Q1/2023 – Quyết định dừng: Chúng tôi quyết định dừng kinh doanh Bluetronics để tập trung nguồn lực cho những cơ hội và thị trường có tiềm năng lớn hơn. Đến Q1/2023, toàn bộ cửa hàng tại Campuchia được đóng lại.

- Tháng 01/2025 – Hoàn tất giải thể: MWG (Cambodia) Co., Ltd chấm dứt hoạt động và hoàn tất giải thể tại Campuchia.

- Từ tháng 02/2025–2026 – Hoàn tất thủ tục tại Việt Nam: DMX nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực dự án đầu tư ra nước ngoài và tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trong giai đoạn 2025–2026.

- Ngày 17/08/2026 – Chính thức khép lại dự án: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Tài chính ban hành Quyết định 468/QĐ-ĐTNN, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đây chính là thủ tục được báo chí nhắc đến những ngày gần đây.

﻿Ở phần cuối bài chia trẻ trên MXH, vị lãnh đạo này cũng cho biết, Campuchia là thị trường quốc tế đầu tiên, cho doanh nghiệp những bài học thực tế và giá trị về việc bước ra khu vực: dám thử nghiệm, nhìn thẳng vào hiệu quả và biết dừng đúng lúc để tập trung nguồn lực cho những cơ hội lớn hơn.

"Những bài học ấy đã trở thành hành trang để DMX bước tiếp tại Indonesia - nơi EraBlue đang từng bước gặt hái những thành quả ban đầu và mở ra kỳ vọng lớn hơn trên hành trình vươn tầm khu vực", ông Hiểu Em nói thêm. Đây là dự án của MWG tại Indonesia, nơi doanh nghiệp chọn hình thức liên doanh với PT Erajaya thay vì tự đầu tư.