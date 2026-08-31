Khởi tố 2 người ‘xách tay’ 180.000 con tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, xảy ra tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; đồng thời khởi tố bị can đối với Stevanus Donny Kurnain và Ngô Duy Linh về cùng tội danh.

2 đối tượng cùng 4 vali chứa tôm hùm giống. Ảnh: CAKH.

Trước đó, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công an phường Bắc Cam Ranh kiểm tra, phát hiện trong hành lý ký gửi của Stevanus Donny Kurnain (SN 2001, quốc tịch Indonesia) và Ngô Duy Linh (SN 1985, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 112 bịch ni lông chứa hơn 180.000 cá thể nghi là tôm hùm giống còn sống.

Hai người này là hành khách trên chuyến bay TR548 của hãng hàng không Scoot (Singapore), nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Stevanus Donny Kurnain và Ngô Duy Linh đã liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch qua ứng dụng WhatsApp để nhận vận chuyển số tôm hùm giống trên từ Singapore về Việt Nam. Tiền công được thỏa thuận là 3 triệu rupiah Indonesia, tương đương khoảng 4,5 triệu đồng, cho mỗi chuyến.

Trưa 17/8, sau khi vừa đáp xuống sân bay Cam Ranh và chuẩn bị giao hàng, cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định toàn bộ số cá thể trên là tôm hùm giống, với tổng giá trị ước tính hơn 7 tỷ đồng, tương đương khoảng 40.000 đồng/con khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Đáng chú ý, toàn bộ số tôm hùm giống trên không được làm thủ tục khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam; không có phiếu kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.