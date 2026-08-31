Phát hiện 111 ‘khối thép khổng lồ’ nặng 1.900 tấn được cắm thẳng xuống biển: Bí mật phía sau công trình có thể mang điện tới 2,5 triệu hộ dân

Theo Van Oord - đơn vị phụ trách chiến dịch lắp đặt, toàn bộ 111 móng cho hệ thống điện gió đã được hoàn thành vào ngày 21/8, sớm hơn khoảng 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 5/2026 và trước đó dự kiến kéo dài đến quý IV năm nay.

Trong tổng số 111 móng, 107 móng được sử dụng cho các tuabin điện gió. 4 móng còn lại dành cho các trạm biến áp ngoài khơi. Các trạm biến áp có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý lượng điện được tạo ra từ hệ thống tuabin trước khi truyền tải vào bờ.

Điểm đáng chú ý nằm ở quy mô của những kết cấu thép này. Mỗi cọc đơn có chiều dài lên tới khoảng 100 mét, đường kính từ 7,5-10,5 mét và nặng khoảng 1.900 tấn.

Đây là những kết cấu được thiết kế để cắm sâu xuống đáy biển, tạo nền móng cho các thiết bị có kích thước lớn và phải hoạt động trong môi trường thường xuyên chịu tác động của gió, sóng và dòng chảy.

Đặc biệt, mỗi móng điện gió được thiết kế phù hợp với điều kiện đáy biển tại vị trí lắp đặt. Baltica 2 sử dụng cấu hình monopile mở rộng, trong đó phần cọc đơn và kết cấu chuyển tiếp được tích hợp vào một cấu trúc. Theo Van Oord, cách tiếp cận này giúp giảm số lượng thao tác nâng hạ cần thực hiện ngoài biển, qua đó hỗ trợ đẩy nhanh quá trình lắp đặt.

Sau khi hoàn thành phần móng, 107 vị trí sẽ được sử dụng để lắp đặt các tuabin có công suất 14 MW mỗi chiếc. Với 107 tuabin, tổng công suất định mức đạt khoảng 1.498 MW, tương đương gần 1,5 GW - mức công suất được công bố cho toàn bộ dự án Baltica 2.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến có khả năng cung cấp lượng điện tương đương nhu cầu sử dụng của khoảng 2,5 triệu hộ gia đình Ba Lan.

Baltica 2 nằm trên biển Baltic, cách bờ biển Ba Lan khoảng 40 km. Vì vậy, việc xây dựng dự án đòi hỏi một hệ thống hậu cần ngoài khơi quy mô lớn, từ vận chuyển các kết cấu nặng hàng nghìn tấn đến đưa tàu chuyên dụng ra công trường và triển khai thiết bị tại từng vị trí.

Cảng Ronne trên đảo Bornholm của Đan Mạch được sử dụng làm căn cứ phục vụ chiến dịch. Từ đây, các móng trụ được vận chuyển tới khu vực xây dựng trước khi được đưa xuống vị trí đã xác định dưới đáy biển.

Van Oord đã huy động nhiều tàu chuyên dụng cho chiến dịch, trong đó có Svanen và Aeolus. Svanen là tàu lắp đặt hạng nặng được nâng cấp cần cẩu nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án điện gió sử dụng những kết cấu ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, tàu Nordnes được sử dụng để thực hiện công việc rải đá bảo vệ xung quanh khu vực móng. Lớp đá này có tác dụng hạn chế hiện tượng xói mòn đáy biển có thể xảy ra quanh các kết cấu sau khi chúng được lắp đặt.

Việc hoàn tất 111 móng trụ không đồng nghĩa Baltica 2 đã bắt đầu phát điện. Đây mới là cột mốc kết thúc một trong những giai đoạn xây dựng ngoài khơi quan trọng của dự án. Các công đoạn tiếp theo vẫn bao gồm lắp đặt 107 tuabin gió, 4 trạm biến áp, hệ thống cáp và những hạng mục liên quan để hoàn thiện nhà máy điện ngoài khơi.

Tuy nhiên, với toàn bộ phần móng đã được đưa xuống đáy biển, dự án đã có nền tảng để bước sang giai đoạn lắp đặt các thiết bị chính.

Quy mô của 111 móng cũng phần nào cho thấy yêu cầu kỹ thuật ngày càng lớn của ngành điện gió ngoài khơi. Khi công suất mỗi tuabin tăng lên, các công trình phụ trợ như móng, tàu lắp đặt và thiết bị nâng hạ cũng phải đáp ứng những tải trọng lớn hơn.