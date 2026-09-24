Ford Việt Nam bất ngờ thay tướng: Nữ CEO mới hơn 20 năm kinh nghiệm, từng làm lãnh đạo Coca-Cola và Vodafone

Theo thông tin từ Ford Motor Company, bà Annaliese Atina sẽ chuyển tới Hà Nội để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam và báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford (IMG).

Annaliese Atina sẽ tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc Ford Việt Nam. Ảnh: Ford

Bà Atina gia nhập Ford New Zealand từ năm 2024 với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Trong thời gian này, bà phụ trách hoạt động kinh doanh, hệ thống đại lý và các chương trình liên quan đến trải nghiệm khách hàng tại thị trường New Zealand.

Trước khi gia nhập Ford, bà Atina có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong nhiều lĩnh vực, gồm ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ. Bà từng giữ các vị trí cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách các mảng khách hàng, bán hàng và vận hành kinh doanh.

Hình ảnh bà Atina tại New Zealand. Ảnh: ST

Ngoài hoạt động điều hành doanh nghiệp, bà Atina từng tham gia quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Bà cũng là nhà sáng lập kiêm chuyên gia huấn luyện lãnh đạo của Ambition Collective.

Tại Ford Việt Nam, bà Atina sẽ tiếp quản vị trí từ ông Ruchik Shah, người quyết định rời Ford để tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Ford cho biết ông Shah đã có những đóng góp trong thời gian giữ vai trò lãnh đạo tại thị trường Việt Nam.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Ford Việt Nam đang mở rộng danh mục sản phẩm. Trong năm 2026, hãng tiếp tục cập nhật các dòng xe chủ lực như Ranger và Everest, đồng thời bổ sung phiên bản Territory Platinum.

Ford Việt Nam hiện tập trung vào nhóm xe SUV, bán tải và thương mại, trong đó Ranger và Everest là hai dòng sản phẩm chủ lực. Việc bổ nhiệm bà Atina được Ford cho biết sẽ tiếp tục gắn với các hoạt động kinh doanh, hệ thống đại lý và trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam.

Dải sản phẩm chủ lực của Ford Việt Nam. Ảnh: Ford

Bà Atina cho biết sẽ phối hợp với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh của Ford tại Việt Nam, đồng thời tập trung vào nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.

Ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford (IMG) đánh giá kinh nghiệm quản lý kinh doanh và hiểu biết về khách hàng, hệ thống đại lý của bà Atina sẽ hỗ trợ Ford Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.